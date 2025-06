Mercedes se rebela, Norris se suicida y Alonso sigue en racha

Ni McLaren ni Red Bull, en el circuito semiurbano de Gilles Villenuve han dominado los Mercedes. Si bien Max Verstappen se coló entre los dos coches de las estrellas plateadas, entre George Russell que se ha estrenado en la primera posición, y Antonelli, que sigue siendo el mejor novato con diferencia del año, los coches más estables fueron sin duda los coches alemanes. Aunque el más regular, el que siempre está sigue siendo Max Verstappen.

No así los monoplazas que aún lideran la clasificación de pilotos y equipos, McLaren que no han atinado en ningún momento del fin de semana. No clasificaron bien, o por lo menos como nos tienen acostumbrados esta temporada, ya que sin bien Piastry fue cuarto, Norris calló hasta las séptima posición, y el domingo su lucha en pista le ha dejado sin podio a Piastry, fue cuarto, y sin puntos a Norris.

Aunque muchos digan que la lucha de los dos McLaren es una torpeza del equipo inglés que ha terminado con Norris incrustado en el muro, para el público es de agradecer ver a los dos pilotos competir en pista por la posición. Y sin bien hemos podido ver al Norris más agresivo, el piloto inglés ha vuelto a fallar y ha cometido un error imperdonable y que le deja muy tocado de cara a la lucha por el Mundial de pilotos. La maniobra de Lando en plena recta demuestra la presión y los nervios que está padeciendo el inglés que se ha precipitado en el adelantamiento a su compañero, provocando la salida del safety car a tres vuelta del final del gran premio de Canadá.

El cero de Norris ha permitido a Carlos Sainz sumar un punto, y eso que salía desde la decimosexta posición, y que Fernando Alonso haya firmado su mejor resultado de la temporada al cruzar la línea de meta séptimo.

Si bien Fernando Alonso aún está lejos del podio y de los coches de cabeza, se confirma que ha habido un cambio en positivo en el monoplaza. No sólo Alonso es capaz de clasificar bien el sábado, en gran parte gracias a su destreza al volante, si no que es capaz de mantener la posición lograda y puntuar. El Aston Martin empieza a ser un coche más equilibrado, con velocidad en las rectas, estable en las curvas y no demasiado agresivo con los neumáticos. Son buenas noticias, sobre todo de cara al próximo año ya que se empieza a ver la mano del gran Adrian Newey.