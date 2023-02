No, Lando Norris no es mejor que Fernando Alonso

Hace mucho tiempo que la figura de Zak Brown, CEO de McLaren y ex jefe durante muchos años de Fernando Alonso, aparece en los medios especializados de motor sólo para quejarse, de los demás por supuesto.

Todavía resuena en la memoria de los seguidores de la Indy y de la carrera de Fernando Alonso el estrepitoso fracaso del coche que McLaren, con Zak Brown, le ofreció al asturiano para las 500 Millas de Indianápolis. Por supuesto aquello no fue culpa suya si no de la fábrica de Woking, ni que el norteamericano no trabajara allí, ya por entonces era el director ejecutivo de la marca.

Ahora Brown, un experto en marketing y gestión, ha elegido atacar a Fernando Alonso para poner en valor a su pupilo y apuesta personal, el piloto inglés Lando Norris. Atrás parece quedar cuando el propio Zak Brown decía que Alonso, por su profesionalidad en la Indy, había demostrado por qué era bicampeón del mundo, o los halagos y las flores que le regalaba cuando el asturiano consiguió que McLaren recuperará algo de dignidad y pasara de la novena a la sexta posición durante la dolorosa época con Honda.

Ahora que Fernando ya no está en McLaren parece que Brown se ha olvidado de todo ello. Según sus últimas declaraciones el bicampeón del mundo es tan bueno como cualquier otro piloto de la F1, entre ellos, por supuesto su piloto Lando Norris, que según sigue diciendo es mejor incluso, que el asturiano.

Lo cierto es que parece mentira que un hombre con tantas carreras y y grandes premios a sus espaldas pueda afirmar algo así. Primero porque no todos los pilotos de la F1 tienen dos campeonatos en esta categoría, uno más de Resistencia y una memorable participación en el Dakar, como tiene Fernando. No Zak, no todos los pilotos de la parrilla de la F1 son igual, todos son muy buenos pero no son iguales.

Y si nos ponemos hacer comparaciones, que en la mayoría de las ocasiones son odiosas, siendo Lando Norris un piloto fantástico, de momento, nada tiene que hacer frente al palmarés de Alonso. El piloto inglés atesora 4 podios a sus 24 años, edad en la que Fernando ya había ganado un Mundial y se preparaba para ganar el segundo consecutivo. La primera victoria de Fernando Alonso fue en 2003 cuando el asturiano sólo tenía 22 años, así que el británico ya llega tarde a los números del hoy piloto de Aston Martin.

Además, si echamos un vistazo a los número de Lando Norris cuando fue compañero de Fernando, el británico siempre fue a la zaga, algo que le ha pasado a Alonso casi siempre, sólo el último año con Ocon Alonso ha tenido peores números que sus compañeros de escudería.

Está claro que hablar de Alonso vende pero en esta ocasión Brown se equivoca en su comparativa, además de demostrar una falta de memoria importante y de respeto a uno de los mejores pilotos de la historia.