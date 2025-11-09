Norris gana pero Verstappen deslumbra

Éramos muchos los que dábamos pocas opciones a Lando Norris de cara al título, pero está claro que todos nos hemos equivocado y su victoria en Brasil le coloca más cerca del campeonato a falta de tres grandes premios para el final y con una ventaja de 24 puntos sobre su compañero Oscar Piastri, que ha vuelto a quedarse sin la ceremonia del podio.

La falta de carácter, los errores y la poca suerte que demostró tener el piloto inglés en las primeras carreras, frente a la solidez de Piastri, daban como hombre fuerte al australiano. Pero los papeles han cambiado. El oceánico lleva sin subir al podio desde Monza, en pleno verano, y si bien los dos coches papaya vieron desde entonces un bajón importante en el rendimiento de sus monoplazas, que aprovechó Max Verstatappen para acercarse en la general de pilotos, de aquel agujero sólo parece haber salido Norris. El cero en la sprint y la sanción de diez segundos el domingo siguen cercenando las opciones de Osco, como le llama Norris: salvo hecatombe, parece que el australiano se va a acabar haciendo con el título.

Muchos creen que detrás del cambio de cromos en McLaren está la alargada sombra de los ingleses, que prefieren un piloto oriundo a otro de la antigua colonia británica. Dice Piastri que en Brasil ha seguido sin encontrarse con su pilotaje y con la suerte, que no hay ningún complot contra él, que simplemente lo que le funcionaba al inicio de temporada ahora no funciona y que están buscando cómo recobrar de nuevo las buenas sensaciones. No sé, eso suena a que algo ha cambiado en favor de Norris dentro del equipo; no sé si llamarlo complot pero sí que se han acomodado a las necesidades del británico en detrimento de Piastri.

Posiblemente Norris consiga su primer título de campeón del mundo, pero en la pista con quien seguimos disfrutando es con Max Verstappen, que pese a que salió desde el pit lane, después de una clasificación desastrosa, alcanzó el podio y remontó hasta quince posiciones para terminar tercero. Incluso el holandés llegó a liderar la carrera pasado el ecuador del gran premio y estuvo a varias vueltas de poder alcanzar la segunda posición, y eso que sufrió un pinchazo al inicio de la carrera.

Para que luego digan que no se puede adelantar en la F1. La calidad del piloto de Red Bull no tiene actualmente parangón en la parrilla y lo único que pueden esperar el resto de pilotos es que ocurra lo que ha ocurrido este año, que el coche no funcione del todo. El adelantamiento a Russell por fuera ha sido lo mejor de un gran premio donde el público ha disfrutado con el todavía vigente campeón del mundo, que ha demostrado no rendirse mientras que haya opciones matemáticas de revalidar el título.

Y pese a que Fernando Alonso nos deleitó el sábado en la sprint con una auténtica lección de cómo defenderse en pista, el domingo poco o nada pudo hacer con el Aston Martin calzado, al inicio de carrera, con neumáticos duros que no cumplieron su función de alargar la parada para ganar posiciones. Al final el asturiano se quedó fuera de los puntos, decimocuarto; lo mismo que un Carlos Sainz que pasó por Interlagos sin pena ni gloria cruzando la línea de meta en decimotercera posición.

Aunque para desastres el de Ferrari, que tuvo que retirar sus dos monoplazas. Tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton se vieron involucrados en sendos incidentes de carrera que dejaron heridos de muerte a los dos coches, que les condenaron a terminar en el garaje. Brasil ha sido un gran premio para olvidar para los coches del Cavallino Rampante, que ha perdido la segunda posición frente a Mercedes y Red Bull en el campeonato de constructores. De hecho, Mercedes ha dado un paso de gigante en Interlagos, no sólo porque sus dos pilotos, Kimi Antonelli y George Russell, subieron al podio el sábado sino que también el domingo estuvieron en las primeras posiciones al acabar segundo y cuarto, respectivamente.