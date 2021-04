Pedro Acosta, ¿un nuevo Marc Márquez?

La sorpresa de este domingo en Doha ha llegado temprano en el circuito de Losail: un tal Pedro Acosta que salía desde el pit lane ha conseguido cruzar primero la línea de meta en la categoría pequeña, en Moto3. Con apenas 16 años este murciano ha dejado maravillado a todos, incluso a Marc Márquez, que fue uno de los primeros en felicitarle tras hacer historia en Qatar. De hecho la victoria de Pedro Acosta en Losail recuerda bastante a la lograda por el propio Márquez en Portugal en 125cc en 2010, cuando también ganó saliendo desde el pit lane.

"¿Quién es ese?", se preguntaban muchos dentro y fuera del parqué cerrado, sin dar crédito a la remontada de este chaval que no sólo ha conseguido ganar en su segunda carrera en el Mundial, sino que además con la victoria de este domingo se ha colocado líder del campeonato. Este novato ya sabe lo que es ganar, lo hizo el año pasado al ganar la Red Bull Rookies Cup, pero el Mundial es otra división con muchos talentos, los mejores, buscando lo mismo, ganar. Sin duda son buenas noticias para el motociclismo español y una alegría ver a chavales como Acosta, tan jóvenes, trabajando tan bien. Que nadie se olvide del nombre de este chaval porque seguro que nos dará muchas más alegrías los domingos.

En Moto2, otro piloto español desconocido para muchos, Raúl Fernández, también dejó su impronta aguantando a los favoritos para el Mundial como Sam Lowes y Remy Gardner y cruzando tercero la meta.

La guinda, como siempre, MotoGP. Otra vez las Ducati, pero sin duda, otra vez Yamaha que le ha vuelto a robar en Losail la victoria a las motos italianas cuya velocidad punta ha sucumbido al chasis de las moto del triple diapasón. Viñales no pudo repetir victoria y se tuvo que conformar con entrar quinto y ver ganar a su compañero de equipo, Fabio Quartararo, que ha vuelto a reencontrarse con la victoria. Carrerón del francés y carrerón de Jorge Martín, que apunta maneras en su debut en la categoría reina. El coronavirus le apartó el año pasado del título de Moto2, campeón del mundo de Moto3, es un nombre más a añadir a la larga lista de pilotos españoles candidatos a ganar carreras y a optar al título.

Son muchos los pilotos que piden paso en contraposición de otros, como Valentino Rossi, que vio toda la carrera, todo el fin de semana, desde las posiciones de atrás sin poder encontrar un camino claro para avanzar en parrilla y que no engorden más los primeros comentarios y opiniones en los que le piden que se retire y ceda su asiento a sangre nueva. A nadie le gusta ver a Rossi tan atrás y creo que a estas alturas es hasta innecesario que sufra así. Quizás se cumplan los rumores que incluso apuntan a que Il Dottore no terminará la temporada, algo que conociéndole un poco se me antoja extraño. Le veo completando el Mundial pero también veo a Valentino retirándose al final del campeonato.

En quince días el Mundial aterriza en Portugal, en un circuito que enamoró a todos como es el de Portimao. Una montaña rusa divertidísima y técnica que ojalá cuente con otro aliciente extra: el que todos esperan, la vuelta a las carreras de Marc Márquez.