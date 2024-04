¿Por qué Alonso ha renovado con Aston Martin?

Ni Red Bull, ni Mercedes, al final, Fernando Alonso se queda en Aston Martin y lo hace por un largo espacio de tiempo, tanto que no se ha concretado la duración del contrato. En principio, tal y como han asegurado la marca y el propio piloto, Alonso pilotará, al menos, dos año más el monoplaza verde y después quedará unido a la marca trabajando en otras áreas aún no concretadas.

Pese a sus años en el paddock Alonso todavía se siente con energía, con hambre de victoria y se divierte lo suficiente como para seguir haciendo lo que más le gusta, y ha decidido hacerlo en la escudería que, según él, le ha mostrado más interés y más cariño. De hecho, la posibilidad de su marcha a Red Bull o a Mercedes le ha permitido negociar mejores condiciones con Aston Martin, lo que hecho decantar la balanza del lado de su actual equipo.

Si bien al asturiano le sigue haciendo feliz pilotar cada domingo un monoplaza ha logrado restringir esas facetas de la profesión que se le hacen más pesadas y tediosas. Hablamos de los compromisos publicitarios, las horas con la prensa, los vuelos largos y otras incomodidades que Alonso ha querido negociar, además, por supuesto, de una mejora en la cifra de su nómina. Comodidad, sí, pero también un proyecto de futuro. Aston Martin no ha hecho otra cosa que invertir e invertir desde que aterrizó en la Fórmula1 y pese a que la segunda parte de la temporada pasada el desarrollo del coche no fue como se deseaba, este año, han arrancado con una seria aspiración de no cejar en el empeño de seguir innovando y avanzando. Además, la alianza entre Aston Martin y Honda para la próxima temporada es algo que atrae bastante al piloto español que todavía debe de tener al espina

clavada tras el fallido proyecto de McLaren Honda.

Están son las razones conocidas que han llevado al asturiano a quedarse en su actual equipo, hay que unirle que las ofertas recibidas por el resto de equipos, entre ellas Red Bull, no eran propuestas concretas de tiempo ni de condiciones. De haber aceptado marcharse a Red bull está claro que la opción de ganar y conseguir, quien sabe, si un nuevo mundial podría ser más realista aunque con Verstappen en el mismo equipo podríamos a ver revivido el infierno de Alonso en su primer año de McLaren junto a Lewis Hamilton. Tampoco Mercedes parece una opción, un equipo desconocido para él y que tampoco ha demostrado tener muy claras las líneas de desarrollo, al menos esta temporada.

Si a todo esto le añadimos la opción, o mejor dicho el rumor que sería un sueño, de que Adrian Newey dejara Red Bull para fichar por Aston Martin y poder desarrollar un monoplaza ganador de cara al cambio de era y reglamento en 2026, la decisión de Fernando tendría mucho sentido y sería muy inteligente. No sabemos si Aston Martin además de darle cariño y compromiso de trabajo y desarrollo le podrá dar el coche con el que logre la 33 o quien sabe si no un nuevo Mundial, pero lo que sí es ya una realidad, algo que es una muy buena noticia para Madrid y la F1, es que Alonso estará en el Gp de Madrid que está previsto se celebre en 2026. Es, sin duda, un reclamo para la prueba española y para todo el mundo de la

F1 que tiene al bicampeón como uno de los mejores de la parrilla y uno de los pilotos más carismáticos de todos los tiempos.