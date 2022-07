Por qué Ferrari no va a ganar ni Alonso va a hacer un podio

Este domingo tanto Ferrari como Alpine han perdido una oportunidad de oro para mejorar su posición en la general y demostrar que sí son dignos de que esperemos algo de ellos.

Empecemos por la escudería del Cavallino Rampante, porque sus fallos son tan predecibles que da la sensación de que estos se han cronificado. Todos esperan ya que en las paradas para cambiar neumáticos pase algo o sean lentas, y de nuevo la parada lenta le tocó a Carlos cuando pretendía ganarle la posición a Russell. Los errores de estrategia también son un clásico. Cuando están viendo en otros pilotos de otras escuderías, en concreto Alpine, que los neumáticos duros no funcionan, que les cuesta muchísimo coger temperatura, se los calzan a Leclerc cuando estaba luchando con Russell por la primera posición. Y no sólo le dejaron desarmado, sino que el piloto monegasco no pudo hacer nada para que el auténtico adversario Verstappen, que no olvidemos salió décimo, le adelantara sin mucha dificultad. Al final Leclerc tiene que volver a parar para cambiar a superblandos sin que ya haya tiempo para remendar el error.

Un auténtico desastre, los dos Ferrari fuera del podio mientras Red Bull sigue sumando puntos y aumentando la ventaja en la general.

¿Y qué pasa con Alpine? Pues en mi opinión que han dejado de confiar en Alonso, que no le van a poner las cosas fáciles y que sus apuestas están más en su piloto local, Esteban Ocon. Si bien es cierto que la máxima en las competiciones de motor es que tu compañero de equipo es tu principal enemigo a batir, el piloto francés se lo ha tomado al pie de la letra y tiene claro que antes que a Alonso deja pasar a cualquier otro, o compromete su posición. Desde la salida en que Ocon no miró más que a Fernando por el retrovisor, a la inesperada e inexplicable salida del box tras la parada, que con tal de no ceder la posición a su compañero de equipo fue capaz de dificultar la lucha que Alonso llevaba con Norris hasta tal punto que al final fue el inglés el que se deshizo de los dos Alpine ganándoles la posición.

Desesperante, e imagino, que muy desmotivante para Alonso que hoy, en el que siempre ha sido su circuito fetiche, ya ha podido comprobar los vientos que soplan dentro de su propia escudería. Una escudería, que al igual que Ferrari, se pone a experimentar en carrera, como si no hubiera libres y entrenamientos previos para probar configuraciones y neumáticos. Y es que el cambio a los neumáticos duros condenó a los dos pilotos que al final, con mucha suerte y seguro que mucho tino, pudieron rascar algún punto en un gran premio que seguro tendrá consecuencias para Alpine y para el propio futuro de Fernando Alonso.