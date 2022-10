Schumacher, Vettel y ahora Verstappen

No me pregunten por qué, pero antes si quiera de que comenzara la carrera, y pese a que Carlos Sainz salía desde la pole, algo me decía que volvería a ocurrir, Verstappen ganaría la carrera y Ferrari volvería a perder una nueva oportunidad de ganar un gran premio.

No es clarividencia sino experiencia de lo ocurrido durante casi toda la temporada. Un año en el que hemos visto a un Red Bull casi imbatible, sobre todo en la segunda parte del campeonato, y un Ferrari con muchas dudas y falta de suerte, sobre todo si hablamos de Carlos Sainz. El piloto español ha firmado en el circuito de Austin su sexto abandono del año y si bien es cierto que en esta ocasión fue George Russell quien se llevó puesto al madrileño, no es menos cierto que Carlos no hubiera tenido tantos problemas en la primera curva si hubiera salido un poquito mejor y conservado la primera posición.

Pero en el Gp de EEUU lo de menos han sido los Ferrari porque otros han ocupado su lugar. Mercedes con su jefe de filas Lewis Hamilton han estado muy cerca de ganar la que hubiera sido su primera carrera del año y Fernando Alonso pese a casi volar tras un accidente de infarto con Stroll ha conseguido remontar desde atrás hasta la sexta posición demostrando el gran piloto que todavía es. Un gran premio de alto voltaje y gran pilotaje que no ha defraudado al público estadounidense acostumbrado a carreras con muchos incidentes y cambios de posiciones en pista.

Pese a ver de nuevo a Verstappen luchando con Hamilton, pese a los fallos de Red Bull en la parada, la superioridad de la escudería del toro y el piloto neerlandés son incuestionables. Ochos victorias consecutivas de Red Bull que le han proporcionado el Mundial de constructores, mientras que Verstappen ha entrado junto con Michael Schumacher y Sebastian Vettel, en el selecto club de pilotos que han conseguido 13 victorias en una temporada, y todavía puede batir a ambos.

Nos quedan tres grandes premios para cerrar una temporada rara, de muchos cambios, muchas promesas por parte de la FIA y algunas decepciones. Pese a que los dos títulos, el de piloto y el de constructores ya están decididos todavía quedan algunas cuestiones por dilucidar. ¿Será capaza Lewis Hamilton de ganar alguna carrera y romper con uno de sus peores años en la F1?¿Batirá Max Verstappen el récord de las 13 carreras ganadas en un solo campeonato? Hagan sus apuestas.