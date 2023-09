Toni bou adelanta a Alonso y se lleva el 33

Este año el número 33 parecía adjudicado a Fernando Alonso, pero ha sido otra bestia del motor el que lo ha conseguido. Toni Bou ha logrado este fin de semana su decimoséptimo Mundial de TrialGP, que unidos a los dieciséis conseguidos bajo techo suman la cifra mágica de 33.

Toni Bou es uno de esos deportistas irrepetibles, de récord que valoramos poco o nada por tratarse, el Trial, de un deporte minoritario, aunque arrastra a muchos aficionados a cada prueba del Mundial.

Este fin de semana Bou gozaba en Vertolaye, en Francia, de la primera pelota de partido para coronarse de nuevo campeón, y no sólo no la desaprovechó si no que logró un nuevo título ganando con brillantez y con una superioridad que sigue asombrando pese al paso del tiempo.

Desde que Toni Bou comenzara su carrera junto a Repsol Honda Trial en 2007, no ha tenido rival y no ha hecho otra cosa que ganar. Todos las temporadas ha logrado tanto el Mundial de outdoor como el de indoor, a lo que tiene el honor de sumar otros 17 títulos con el equipo nacional en la competición de Trial de las Naciones.

Es uno de los deportistas más laureados del mundo. Y no es lo mismo conseguir 33 victorias, como las que persigue Alonso en su nuevo proyecto con Aston Martin, que lograr 33 Mundiales, la diferencia es abismal. En cualquier caso, lo mejor es que tenemos Toni Bou para rato y que posiblemente más pronto que tarde el 33 será historia frente a un mundial número 34 que seguro está por llegar.