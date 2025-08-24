Un Márquez de diez gana en Hungría y apunta al título

Que Marc Márquez va a lograr un nuevo título Mundial, eso ya no lo duda nadie, pero muy pocos esperaban que el alirón se produjera tan pronto, cuando todavía restan siete grandes premios para cerrar una temporada prácticamente perfecta para el ilerdense. La caída de Álex Márquez, que le dejó fuera de los puntos, y la crisis que vive Peco Bagnaia, que sólo pudo ser noveno han precipitado los acontecimientos, de tal manera que Marc Márquez si hace los que lleva haciendo los últimos meses, es decir gana en Montmeló, podía proclamarse campeón del Mundo en Misano frente a la afición italiana, quien vería como un español iguala en mundiales a su mejor piloto de todos los tiempos Valentino Rossi.

Da igual que sea una trazado en el que no había ganado hasta entonces como ocurrió en Austria o que estrenen circuito como ha ocurrido este fin de semana en Balaton Park, que Marc Márquez consigue ser mejor que los demás en todo. Lo fue en los entrenamientos, en la clasificación, en la esprint del sábado y también el domingo donde ha conseguido cruzar la línea de meta con cuatro segundos de distancia sobre Acosta que fue segundo. Y es que en lo que llevamos de Mundial, Marc ya ha ganado diez veces el domingo y sólo se ha quedad sin victoria en cuatro ocasiones. Unos números de campeón e históricos para el motociclismo.

Pese a la salida algo competida con Bezzechi que hizo caer a Marc hasta la cuarta posición, el líder del Mundial no tardó en dar cuenta de sus competidores. Este Marc es una evolución del anterior a la lesión, porque mantiene su talento natural, su agresividad y pilotaje pero ha ganado en paciencia, en estrategia y madurez, haciendo de él un piloto casi invencible.

No me extraña que el resto de pilotos, y en especial Bagnaia, se desesperen y sean incapaces de saber cómo Marc hace las cosas que hace sobre la moto. Así y después de conseguir su séptimo doblete de la temporada, Márquez ya está en modo Mundial y en cuestión de poco tiempo le podremos ver celebrando su noveno Mundial, el primero con Ducati, que le permitirá empatar con Valentino Rossi en el número de títulos de campeón del Mundo.

Ni Álex, ni Peco han conseguido aguantar el ritmo de Marc, que ahora tiene otros rivales como Acosta, Bezzechi, que compartieron podio con él en Hungría, o Aldeguer, pero la irregularidad de todos ellos hacen de su rivalidad un regalo para Marc Márquez. Las nuevas generaciones deberían construir un frente común para parar al que posiblemente se convierta en uno, si no el mejor, piloto de todos los tiempos.

Tampoco sabremos en qué lugar habría estado en esta lucha el vigente campeón, Jorge Martín que ha estado fuera media temporada debido a su grave lesión. El piloto madrileño están recuperando poco a poco sus sensaciones y este fin de semana ha conseguido quedar cuarto tras una remontada que demuestra que ha ganado su batalla contra la confianza sobre su pilotaje y una moto, a la que estuvo a punto de repudiar tras su accidente. Bravo por Jorge al que necesitamos si queremos un rival serio que aporte emoción y lucha frente a un Marc intratable que no tiene rival.