Verstappen y Sainz, la historia se repite

Ambos pilotos, Max y Carlos llegaron a la Fórmula 1 al mismo tiempo y de la misma mano, directos del proyecto de promoción de jóvenes pilotos de Red Bull. Pero pese a que en el box de Toro Rosso les recibieron a los dos con mucha ilusión, ya desde el principio quedó claro quien llevaba los galones y quien debía ascender desde soldado raso. Y desde aquel día pareció como si los dos asumieran sus papeles. A Max no les costaba presionar, adelantar a su compañero o quedarse con las mejores estrategias y Carlos, pese a que a veces se le escuchaba quejarse por la radio, al final, agachaba la cabeza y aceptaba su rol.

La manera de romper con aquello fue independizarse, salir de la estructura de Red Bull y buscar su propio camino. A base de pico y pala, Carlos encontró y se ganó su hueco, un gran hueco en Ferrari después de un fructífero periplo por otros equipos. Pero este domingo, en Canadá, el soldado no pudo con el superior, que fue por coche y por conducción superior al soldado. Es cierto que Carlos volvió al podio y lo hizo firmando, posiblemente, la mejor carrera de la temporada, pero no fue suficiente.

Carlos y Ferrari, Ferrari y Carlos no están a la altura del Verstappen y de Red Bull, por lo menos hoy en día. El piloto holandés mantuvo con nervios de acero la primera posición pese a la presión del piloto español y ni siquiera tuvo que protegerse o cambiar a un pilotaje defensivo.

Quizás Verstappen ha pasado demasiado tiempo delante de Sainz o Sainz demasiado tiempo detrás de Verstappen, y en el circuito de Gilles Villeneuve el piloto español ha visto aparecer a uno de sus fantasmas. Sainz posiblemente sabe que es mejor, que siempre ha sido mejor que Verstappen, pero todavía no ha logrado sacar el coraje o la locura que sí ha demostrado el holandés y que en parte le ha hecho campeón.

El Mundial para Ferrari todavía no está perdido, las segundas partes del Campeonato suelen dejar muchas sorpresas, pero el tiempo y los puntos se agotan y de momento las apuestas no se sonrojan si no que empujan como un toro.