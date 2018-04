Lamar Odom, nuevo empresario de la marihuana: "Me ayudó con mi adicción al crack"

Tras ver como la muerte le cogía en brazos, Lamar Odom da un giro a su vida. El ex de los Lakers se ha lanzado al mundo empresarial. Odom se ha metido de lleno en el mundo de la marihuana y ha comenzado a comercializar la marca Rich Soil Products, que son productos derivados del cannabis que ayudan a combatir el estrés y la ansiedad.

"Durante mi proceso de recuperación, me di cuenta de que me ayudaba a superar algunas debilidades y a lograr un bienestar. Por eso me he unido a Camp Green, una compañía que proporciona suplementos orgánicos para el crecimiento y cannabis sin pesticidas", aseguró el jugador neoyorquino en el comunicado en el que anunciaba su nueva empresa.

Odom volvió a nacer en octubre de 2015 cuando fue encontrado en coma en el prostíbulo Love Ranch en Crystal, con una sobredosis de cocaína. Un episodio que le llevó a un centro de desintoxicación para ayudarle con su adicción. "Me metía coca durante todo el día", llegó a confesar Lamar.