Hace cinco meses y medio, a finales de noviembre pasado, David Fizdale fue despedido por los Memphis Grizzlies después de que el equipo encajara ocho derrotas consecutivas. Fizdale explicó que su intención en la franquicia de Tennessee era remodelar el equipo que había alcanzado las Finales de Conferencia prescindiendo de jugadores como Tony Allen o Zach Randolph.

Unos planes que chocaron frontalmente con Marc Gasol, que no dudó en asegurar que los Grizzlies "no" ganarían el anillo porque "no tenemos al líder correcto". Fizdale salió al paso expresando que "tú quieres a Popovich y yo quiero a LeBron".

Ahora, después de medio año en el paro, el polémico técnico de Los Ángeles, de 43 años, ha vuelto a encontrar equipo: dirigirá a los Knicks de Nueva York las próximas cuatro temporadas. Pero Fizdale ha vuelto a acordarse de Marc y, en declaraciones que publica Bleacher Report, asegura que "yo sé lo que es ganar un campeonato de verdad y no esas farsas europeas", en referencia a los dos Eurobaskets ganados por el mediano de los Gasol con la selección española (Polonia 2009 y Lituania 2011). "Esos Europeos no cuentan", dice.

Cierto es que Fizdale ha ganado dos anillos pero no como entrenador principal, sino como asistente de Erik Spoelstra en los Miami Heat de LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh.

Marc Gasol, por su parte, también ha sido campeón del mundo (Japón 2006), plata en dos Juegos Olímpicos (Pekín 2008 y Londres 2012), además de lograr varias distinciones individuales en la NBA, entre las que se encuentran la de Mejor Defensor (2012/13) y formar parte del Mejor Quinteto de la temporada 2014/15.