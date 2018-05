Temporada llena de contrastes para Willy Hernangómez en la NBA. En su segunda campaña en la mejor liga del mundo, al pívot madrileño, de 2,11 metros y que dentro de pocos días (27 de mayo) cumplirá 24 años, le cambió la cara el pasado mes de febrero cuando recaló en los Charlotte Hornets, cuyo propietario es el mismísimo Michael Jordan.

Willy (pronúnciese Billy, con B) estaba relegado al más puro ostracismo en la Gran Manzana a las órdenes de otro mito del baloncesto como es Jeff Hornacek, que hace un mes fue despedido por Phil Jackson como entrenador de los New York Knicks tras una temporada decepcionante saldada con 29 victorias y 53 derrotas. El mayor de los Hernangómez ni siquiera contaba en las rotaciones para el que fuera escolta de los Phoenix Suns y los Utah Jazz, así que decidió cambiar de aires.

Y acabó encontrando cobijo en los brazos del mismísimo Air Jordan, a quien por cierto todavía no conoce personalmente. En Charlotte se ha encontrado a gusto y, en los 22 partidos que ha jugado con la franquicia de Carolina del Norte –donde coincide con otro mito como es Dwight Howard–, ha rendido a gran nivel, con promedios de 6,1 puntos por partido, 5,3 rebotes, 53 por ciento en tiros de campo y 57% en triples.

"Ha sido una temporada larga y complicada. En realidad, se puede decir que han sido dos temporadas diferentes", apunta Willy Hernangómez en una entrevista a Libertad Digital realizada en la oficina de NBA España, en pleno corazón de Madrid. "En Nueva York no tenía los minutos que quería y decidimos que lo mejor era pedir el traspaso. En Charlotte sí me han dejado jugar, he tenido sensaciones de jugador y he podido acabar a un gran nivel, incluso mejor que mi primer año en Nueva York, así que estoy muy contento e ilusionado en los Hornets", afirma.

El mayor los Hernangómez también habla de Michael Jordan, el duelo de los Hornets, y reconoce que todavía no ha podido conocerlo en persona, aunque "sé que está muy pendiente porque ve muchos partidos y entrenamientos". "Para motivación tener un dueño como Jordan. El año pasado estaba con Phil Jackson y ahora con Michael Jordan: muy pocos jugadores pueden decir que han estado a las órdenes de dos leyendas del baloncesto mundial".

Relevo en el banquillo de los Hornets

El próximo entrenador de Charlotte será James Borrego, de 40 años. El técnico de Albuquerque, que ha sido ayudante de Gregg Popovich en los San Antonio Spurs, sustituirá en el cargo a Steve Clifford tras cinco temporadas y se convertirá en el primer entrenador hispano en la historia de la NBA. De él habla así Willy: "Es un entrenador muy joven pero con mucha experiencia en la liga. Viene de un equipo como San Antonio, donde ha hecho las cosas muy bien, y creo que va a ser muy bueno para mí y para los Hornets".

Willy Hernangómez, durante un momento de la entrevista. | Youfirst

Willy y su equipo llevan un mes de vacaciones, tras haber finalizado décimos en la Conferencia Este y, por tanto, haberse quedado fuera de los playoffs. Una fase final en la que ya sólo quedan cinco equipos: Golden State Warriors, Houston Rockets, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers y Boston Celtics. En declaraciones a este periódico, Willy se rinde a la calidad de LeBron James, tras el 4-0 que sus Cavs han endosado a los Toronto Raptors en semifinales de la Conferencia Este, y cree que Philadelphia remontará su eliminatoria ante Boston pese a estar 3-1 abajo.

"LeBron ha demostrado que es el mejor. Puede tirar del carro, echarse el equipo a la espalda y dominar como lo ha hecho en esta serie (ante Toronto). Pero si me tengo que mojar por un equipo ganador, creo que Golden State va a volver a ganar el anillo otro año más. Además, creo que Philadelphia va a dar la sorpresa y va a remontar contra Boston. Está todo muy complicado y puede ganar cualquiera, pero lo que sí estamos viendo es que el aficionado está disfrutando muchísimo de estas series", apunta sobre los playoffs de la NBA.

Ricky, Juancho, Pau y el resto de españoles

Si complicada ha sido la temporada de Willy, no menos lo ha sido la de su hermano Juancho, que estuvo tres semanas de baja por culpa de una mononucleosis y luego tampoco tuvo la continuidad necesaria con los Denver Nuggets. Así pues, después de un primer año brillante como rookies, la segunda temporada se le ha atragantado a los Hernangómez. "Juancho ha tenido una temporada dura, incluso más que la mía", dice Willy, "aunque de cara al futuro le veo bien y es ambicioso en un equipo que realmente quiere que esté allí".

Sin embargo, el pívot de los Hornets no tiene duda que "el español del año" en la NBA ha sido Ricky Rubio al convertirse en uno de los líderes de los Utah Jazz y haber disputado sus primeros playoffs en la mejor liga –la franquicia mormona ha caído por 4-1 en semifinales del Oeste ante los Houston Rockets de James Harden-. "Se le ve disfrutando y dominando mucho más el juego. Ha madurado mucho mental y físicamente en Utah. Y a Mirotic (New Orleans Pelicans) también le ha venido muy bien el cambio, quitándose la barba. En general, estoy contento por todos mis amigos", apunta.

Asimismo, Willy también ha tenido palabras para Pau Gasol, a quien define como "el deportista referente español junto a Rafa" (Nadal) y a quien ve "estupendamente" pese a que su protagonismo en los Spurs es cada vez menor. "Está muy bien, jugando al máximo lo que le dejan. Como siempre, muy currante. Pau es un ejemplo a seguir pero no sólo en el baloncesto, sino en todos los aspectos de la vida. Los españoles que estamos en la NBA le tenemos que agradecer muchísimas cosas a Pau, todos los consejos. Es un orgullo poder compartir pista con él en la Selección y también poder jugar aquí contra él".

La Final Four y Doncic

Al margen de la NBA, el mayor de los hermanos Hernangómez también habla en Libertad Digital de su exequipo, el Real Madrid, y de la inminente Final Four de la Euroliga, que se disputará en Belgrado y que los blancos disputarán por quinta vez en las seis últimas ediciones. Por supuesto, "como madridista que soy", Willy quiere que gane el conjunto de Pablo Laso. "Tengo muchos amigos allí y de vez en cuando hablo con ellos, con unos más que con otros.

Es una Final Four complicada, pero la vuelta de Sergi (Sergio Llull) les ha venido muy bien y les ha servido como revulsivo, por la fuerza que transmite tanto a los compañeros como a la afición. Primero hay un partido complicado contra el Chacho (Sergio Rodríguez, actual base del CSKA de Moscú), pero creo que vamos a ganar la Final Four", dice.

Uno de los jugadores madridistas con los que mejor relación tiene Willy es con Luka Doncic, que está llamado a abandonar el Real Madrid este año y a ocupar uno de los primeros puestos del draft de la NBA que se celebrará el próximo 22 de junio. "La NBA es un tren que Luka no debería dejar pasar. Como amigo y aficionado al baloncesto, espero verlo en la NBA. Sé por experiencia propia que no es fácil y que le va a costar un poco, pero en cuanto se acostumbre va a ser un jugador al que vamos a ver arriba durante muchos años", apunta.

Asimismo, Willy hace un llamamiento para que los jóvenes aficionados al deporte de la canasta participen en el I Campus Hermanos Hernangómez, que apadrina junto a Juancho y que se celebrará en la localidad madrileña de Las Rozas entre el 24 de junio y el 14 de julio. "Está destinado a niños y niñas de entre 7 y 17 años. Va a haber muchas sorpresas y muchos invitados, como jugadores de la NBA y la Euroliga. No quiero decir mucho más, pero animo a los chicos y a sus padres a que se animen y se pasen. ¡Nos vemos por allí!", finalizó.