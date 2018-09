Shaquille O'Neale nunca deja de estar en boca de todos. La última vez fue por desvelar que, quizás, Kobe Bryant retornase de su retiro para disputar algunos minutos al lado de LeBron James en Los Ángeles Lakers. Esta vez se trata de un episodio de vestuario cuando vestía la camiseta de los Phoenix Suns.

Gran Hill, jugador de la franquicia de Arizona entre 2007 y 2011, comentó en la CBS norteamericana cómo O'Neale dejó totalmente noqueado a su compañero Gordan Giricek. Shaq jugó en Phoenix entre 2008 y 2009 y coincidió con Giricek, un hábil tirador de orígen croata que disputó seis temporadas en la NBA y que fue, entre otros, compañero de Pau Gasol.

Hill, en la previa a un encuentro ante Dallas Mavericks, al salir del baño, se encontró a Giricek inconsciente en el suelo: "Estaba ahí, totalmente inconsciente. Se ve que le había puesto en el 'sleeper-hold' (una llave que permite dejar inconsciente a través del ahogamiento) y le había dejado inconsciente en el vestuario antes del encuentro. Fue uno de los momentos no tan memorables de Shaq, pero al final no fue nada serio y Giricek vivió para contarlo".

Shaq decidió darle una lección al croata y es que durante los encuentros, no era muy solidario a la hora de mover la pelota y viendo que no le pasaba el esférico, fue cuando ajustició a Giricek. "Giricek era un jugador de Croacia, buen tirador, por lo que no pasaba mucho el balón a los de dentro. Era como si siempre mirara a Shaq y nunca se la pasaba. Un día ya se calentaron demasiado, hubo un intercambio de palabras y Giricek vaciló a O'Neal, y ahí fue cuando Shaq dijo: 'Voy a enseñar a este chico quién soy'. Y así fue", señala Hill.