Los Golden State Warriors y Kevin Durant se están preparando para hacer oficial su separación. No es que haya habido ningún problema entre los dirigentes y el jugador, sino que Kevin siente que ya ha cumplido con los objetivos que tenía cuando aterrizó en la Bahía. Así lo adelanta Marcus Thompson, uno de los periodistas más prestigiosos en lo que se refiere a cubrir información de los Warriors.

Un año más, el equipo dirigido por Steve Kerr son favoritos. Más esta temporada que han incorporado a sus filas a todo un All-Star como DeMarcus Cousins. Curry, Thompson, Durant, Green y el propio Cousins, conforman un quinteto de ensueño y que muchos tildan como el mejor de la historia. Pero ahora bien, pese a que Klay Thompson y Draymond Green han confirmado su continuidad en el Chase Center de San Francisco, Kevin Durant deja todas las dudas en el aire.

Tras su tercera temporada en los Warriors, el alero se plantearía su salida. Así lo confirma Marcus Thompson en KNBR, quien además prepara una biografía no autorizada por el jugador. Esta información, que más bien ofrece como opinión, viene formada por una investigación y mucho diálogo con su entorno más cercano y, aunque sólo estamos en octubre y los Warriors siguen siendo favoritos para contar con Durant en su plantilla, el proyecto no enamora igual.

Kevin Durant disfrutará esta temporada al máximo y después tomará una decisión, pero lo que más pesa en su cabeza es no ser el jugador franquicia. Si piensas en Warriors, piensas en Stephen Curry y no en Kevin Durant y eso es lo que a él le gustaría conseguir. Con la opción de jugador sobre la mesa -le permite pedir el traspaso cuando quiera con contrato vigente- los equipos que tiene en el horizonte son Los Ángeles Lakers, parece la opción más difícil, y los New York Knicks. Este último es el que más sentido tiene como destino factible: su padre es fan del equipo, son una franquicia sin una estrella grande y sería el líder.