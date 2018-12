Kevin Durant tiene varios frentes abiertos. Uno de ellos lo tiene dentro de su propio equipo con malos entendimientos entre él y otra de las estrellas del equipo, Draymond Green, pero fuera de su propio entorno también hay problemas. Esta temporada, Durant ha firmado ya varias polémicas que han provocado que se le tache de egocéntrico.

La primera de ellas fue en pleno partido de los Golden State Warriors cuando Kevin pidió "no jugar más" porque su rival no estaba a su altura.

Después de esta declaración en pleno partido, el alero de los vigentes campeones de la NBA y dos veces ganador del anillo, se ha desmarcado con unas palabras muy contundentes en una entrevista para Yahoo NBA: "He llegado a la conclusión de que la gente odia que juegue en los Warriors y que sea jodidamente bueno al baloncesto. Tienen celos de lo que conseguí".

Durant se ha marcado un Cristiano Ronaldo en toda regla. Sólo hay que recordar cómo reaccionó el actual jugador de la Juventus cuando aún estaba en el Real Madrid y le preguntaron por las entradas que sufría sobre el terreno de juego y los pitos hacia su persona: "No lo entiendo. Se habla de fair-play, de protección a los buenos jugadores y yo eso no lo tengo nunca. Será porque soy guapo, rico y un gran futbolista, porque me tienen envidia. No tengo otra explicación".

‘You don’t like that I play for the Warriors and that I am so f***** good at basketball.’ -- @KDTrey5

➡️https://t.co/UFJOeXehhm pic.twitter.com/QKwhjNrXBU