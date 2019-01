La NBA hizo publico el primer recuento de votos para el All Star que se celebrara en febrero en Charlotte. Luka Doncic, pese a ser extranjero, no tener una gran comunidad de compatriotas apoyándole (Eslovenia es un país pequeño), no estar en un equipo en puestos de play off y llevar tan sólo unos meses en la mejor liga del mundo, ha sido el séptimo jugador más votado. Ahora mismo, sería titular.

El ex jugador del Real Madrid ha recibido 679.839 votos. Estos resultados le sitúan como el segundo jugador más votado de su conferencia entre los aleros e interiores. Sólo le supera Lebron James con 1.083.363 votos. Doncic ha recibido más votos que Kevin Durant, Antohony Davis o Paul George, estadounidenses y estrellas de la NBA. Algunos han sido MVP.

El base de Dallas apuntaba a jugar el All Star por su juego y por sus números. Tras esta primera oleada de votos, parece que no tendrá que esperar a que los entrenadores le incluyan en el fin de semana de las estrellas. El apoyo popular le valdría. Su impacto en la NBA, como se comprueban con estos datos, es tremendo. Ha sido nombrado rookie del mes de diciembre.

En esta lista de votos, sólo hay seis jugadores que han recibido más apoyo que él. Lebron James, Stephen Curry, Antetokounmpo, Kyrie Irving, Kawhi Leonard y Derrick Rose.