Un jugador de la NBA no viaja a Londres por temor a que lo maten

Enes Kanter será baja en los Knicks para el partido del próximo 17 de enero en Londres entre el equipo neoyorquino y los Washington Wizards. Y no jugará no por una sanción o una lesión. El temor a sufrir un atentado por parte del gobierno turco encabezado por el presidente Tayyip Erdogan,, es la razón.

Sus críticas a Erdogan le han causado numerosos problemas en su país natal, al que no puede regresar porque iría directamente a prisión, acusado allí de "pertenencia a banda terrorista".

La versión oficial de los Knicks sobre la ausencia de Kanter en el viaje a Londres es de que existe un problema con su visado, pero el propio jugador ha revelado la verdadera razón: teme por su vida si sale de Estados Unidos. Así de fuerte.

"Tristemente no puedo ir por culpa de ese lunático, el presidente de Turquía. Hay posibilidades de que me puedan matar. Por eso he hablado con mi equipo para no ir a Londres".

El jugador, que ha visto como su padre tiene una sentencia de 15 años de cárcel o como su visado fue cancelado sin previo aviso para quedarse tirado en Rumanía, se lamenta de no poder ayudar a su equipo bajo estas circunstancias de presión: "Es muy triste que todo esto afecte a mi carrera en el baloncesto, porque lo que más me gustaría es ayudar a mi equipo en Londres. Pero culpa de ese lunático, ese maníaco o dictador, no puedo salir a hacer mi trabajo. Es muy triste".

Kanter fue preguntado si realmente temía un ataque que pusiera en peligro su vida si viajaba a Londres. No tu vo dudas en la respuesta: "Claro, es muy fácil. Hay muchos espías por ahí y me pueden matar fácilmente. Es una situación horrorosa".

Kanter no viaja fuera de Estados Unidos ni de vacaciones.