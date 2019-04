El debate sobre quién debería ser el Rookie del Año en la NBA ha alcanzado niveles que hacía años no se veían. Ya en la anterior campaña Ben Simmons y Donovan Mitchell tuvieron sus más y sus menos y algún que otro encontronazo en redes sociales. Esta temporada el debate no lo están manteniendo los jugadores, si no los aficionados y expertos que ven en Luka Doncic y Trae Young los principales candidatos. No obstante, pese a que a mitad de temporada parecía decidido que el ex del Real Madrid se llevaría el premio de calle, Young irrumpió con fuerza en la segunda mitad, eso sí, sin cuajar unos números escandalosos, pero sí unas grandes actuaciones.

Ahora en la ESPN, el canal de mayor prestigio en lo que a análisis de NBA se refiere, ha encuestado a sus periodistas para conocer de primera mano sus impresiones de cara a quién se llevará los premios individuales. ¿Sorpresa? Para los periodistas norteamericanos no hay debate posible: Doncic se llevará de calle el ROY.

Luka se llevaría 194 puntos, según los expertos de ESPN, muy por delante de Trae Young, su gran rival con 116 puntos. Y ya, de cara a expresar sus sensaciones, le otorgan un 98% de posibilidades para llevarse el galardón frente 7.5 de Young.

ESPN forecast panel predicting award winners Tight race for MVP

Coach Bud with slight edge in COY

Rookie of the Year...lol (https://t.co/bmBIeuDNGg) pic.twitter.com/WkL9JZIMNI — Isaac Harris (@IsaacLHarris) April 5, 2019

Doncic en 71 partidos disputados, promedia 32.2 minutos por partido con unos números de 21.2 puntos por partido, 7.7 rebotes y 5.9 asistencias. En la contrapartida, Trae Young ha firmado en 80 partidos y 30.9 minutos por encuentro, 19.1 puntos, 3.7 rebotes y 8 asistencias de media. Todo ello pese al 'palo' que le dio Lionel Hollins: "Me recuerda a Jason Williams cuando llegó a la liga. Cada noche había un vídeo de highlights de Jason Williams, y cada noche Jason Williams perdía el partido. Se llaman números vacíos".

Antetokounmpo MVP y Buldenhozer COY

Los otros dos premios importantes de la temporada, el mejor jugador y el de mejor entrenador también han tenido sus respectivos votos y ambos caerán en el mismo equipo. En el caso del MVP (Most Valuable Player), será el jugador de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, el que se llevaría el galardón con 158 votos. El 68% de expertos le ven como primer candidato para llevárselo.

Mientras que en el MVP hay algo más de disparidad de opiniones, en el de Entrenador del Año no hay dudas. Cerca del 75% de profesionales ven a Mike Buldenhozer, coach de Milwaukee Bucks, como el mejor en los banquillos.