Vaya noche en la NBA: Magic Johnson deja Lakers, homenajes a Wade y Nowitzki, Curry se lesiona...

Tras la jornada de descanso, algo tradicional, para que se disputara la final universitaria, volvió la NBA y lo hizo con una noche histórica y plagada de noticias. Magic Johson anunció que dejaba la presidencia de los Lakers. Dos leyendas como Wade y Nowitzki anunciaron sus retiradas tras una vida en la misma franquicia. Curry, base de Golden State Warriors, se lesionó del tobillo a las puertas de los play off...

Magic Johnson deja los Lakers

La noticia más inesperada fue la renuncia de Magic como presidente de los Lakers, incrementando más la crisis de la franquicia angelina. La dimisión se produjo justo antes de que los Lakers disputaran su último partido de la temporada, en casa, ante Portland. La leyenda de la NBA justificó su decisión en rueda de prensa, explicando que "quiero volver a divertirme como hacía antes de aceptar este trabajo. Era más feliz cuando no era presidente. Me divertía más estando al otro lado de este deporte", afirmó.

Magic sólo ha sido presidente durante un par de años. Está al frente desde 2017, tras las salidas de Jim Buss y Mitch Kupchak. Ha logrado su objetivo pero a medias. Ha conseguido a la mayor estrella de la NBA, Lebron James. También ha reunido a una plana de jóvenes talentosos pero la temporada ha sido un fracaso. Los Lakers terminan con una penosa marca de 37-44 y sin opciones de acceder a los playoffs desde hace tiempo.

El ya expresidente admitió el fichaje frustrado de Anthony Davis. "No me gustaron los rumores que se convirtieron en puñaladas por la espalda", dijo. Magic deja su cargo justo antes de un verano que será clave para el futuro de la franquicia. Se avecinan cambios con la llegada de una o dos estrellas y un cambio de entrenador.

Wade y Nowitzki se despiden de la NBA como leyendas

Fue una noche de emociones. Dos de los jugadores más míticos de las últimas décadas anunciaron sus retiradas tras toda una vida en la misma franquicia. En Miami, Wade. Ya se sabía que esta iba a ser su última temporada tras 16 años en Florida. 1050 partidos para despedirse con 30 puntos ante Philadelphia a sus 37 años.

Salvo una temporada en Chicago, estuvo siempre defendiendo la camiseta de Miami. Tres campeonatos de la NBA, con un MVP de las Finales, 13 participaciones en el All Star y dos veces en el mejor equipo de la NBA. Wade es historia de este deporte y así se lo reconoció su público y sus compañeros con quien se hizo una foto. Todos los jugadores posando con el tres que ha llevado Wade a su espalda hasta su última noche.

Este fue el jumper de @DwyaneWade en Miami por ultima vez #OneLastdance pic.twitter.com/ldB7br1Ytu — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) April 10, 2019

Antes del partido, los Heat emitieron un vídeo en el que aparecían personas que han sido clave en su carrera. LeBron James, Shaquille O'Neal... su mujer, Gabrielle Union, su compañero Haslem o el presidente de los Heat, Pat Riley. Su hijo también apareció y está siendo muy comentada su aportación porque recreó el anuncio que su padre grabó hace más de una década. Hasta el expresidente de los EEUU, Obama, quiso despedirse de él.

No se sabía que Nowitzki iba a retirarse. Había sido homenajeado en varios pabellones pero el alemán no lo había anunciado de manera oficial. Había dejado dudas cuando fue preguntado por ello. Anoche, en el último partido de Dallas ante su afición, confirmó su retirada a los 40 años. Cogió el micrófono, anunció su decisión y, de manera espontánea, el público comenzó a darle las gracias mientras Dirk empezaba a llorar.

Se retira, señores. Qué carrera. Uno de los mayores responsables de la expansión global de la NBA. Dirk Nowitzki, historia viva de este deporte. pic.twitter.com/Up1jIVJikN — CROSSOVER (@crossoverok) April 10, 2019

Nowitzki se retira como uno de los mejores jugadores europeos de toda la historia de la NBA. Es el sexto máximo anotador de la historia superando a Wilt Chamberlain, habiendo logrado un anillo de campeón y con el récord de temporadas consecutivas en el mismo equipo, un total de 21. Y en su última temporada, en donde ya no ha gozado de minutos y de un rendimiento acorde a su carrera, tuvo su mejor final porque en el último partido metió 30 puntos ante Phoenix Suns en un partido que ganó Dallas con un triple doble de Doncic.

Curry se lesiona y queda una plaza libre para los play off

Los Play off están a la vuelta de la esquina y atención al estado de salud de Stephen Curry que tuvo que retirarse del partido ante Pelicans por lesión. Steve Kerr, su entrenador, afirmó que no jugaría ante Memphis en el último partido de la fase regular pero que creía que estaría disponible para el primer partido de los play off.

A días del inicio de los Playoffs, esto no luce bien para los @warriors Stephen Curry salió lesionado por una torcedura de tobillo #Warriors #NBA pic.twitter.com/TdG2H07cm6 — Rafael Gomez (@rafagomez87) April 10, 2019

En cuanto a los puestos de play off, sólo falta por decidirse la octava plaza en la conferencia este. Miami ya no tiene opciones y sólo optan Pistons y Hornets que sólo tiene una posibilidad para acabar octavo. Tienen que ganar a Orlando y esperar que Knicks gane a Pistons. De la última jornada, destacar la victoria sobre la bocina de Oklahoma sobre Houston.