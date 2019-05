El rapero Drake consigue sacar de quicio a la NBA: "Lo que hace es irrespetuoso"

Los Milwaukee Bucks regresan a casa para volver a retomar la ventaja perdida en Toronto (2-2). Sin embargo, aunque volverán a Wisconsin, el sexto partido deberán jugarlo en la cancha de los Raptors y enfrentarse además de a Ibaka, Marc Gasol, Kawhi Leonard y compañía a un nuevo rival: el rapero canadiense Drake.

Drake, además de ser una de las personalidades musicales más conocidas en Estados Unidos, se ha convertido en una de las caras habituales a pie de pista en el Air Canada Centre. Como accionista de los Raptors, no se suele perder casi ningún partido de su equipo. El problema está en que en los últimos encuentros, sobre todo ante Philadelphia Sixers y Milwaukee Bucks, sus burlas y comentarios han sobrepasado el límite de lo permitido. La última fue tras un airball en el tiro libre de Giannis Antetokounmpo, donde se burló del griego cuando pasó a su lado.

Mike Buldenhozer no ha sido el primero, ni será el último en levantar la voz para quejarse de las constantes invasiones de pista y desprecio a los rivales que hace Drake. Sus últimas declaraciones lo dejan claro: "No sé cuánto tiempo está en la cancha, pero no sé si una persona que no sea un jugador o un entrenador puede tener acceso a la pista durante un tiempo muerto. Para eso hay límites en la cancha". De hecho, incluso el agente de Antetokounmpo también se pronunció asegurando que "nunca había visto algo tan irrespetuoso en la vida".

Sin embargo, Drake (también conocido por ostentar una de las maldiciones más surrealistas del deporte) no ha querido hacer oídos sordos y en una publicación de Instagram donde se recogían las palabras de Buldenhozer, el rapero dio 'me gusta' a un comentario en el que se podía leer: "Evita que anoten y ganen para conseguir su objetivo. Pasa de eso y sigue".