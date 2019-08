Marc Gasol defiende y justifica la decisión de Kawhi Leonard de cambiar Raptors por Clippers

Marc Gasol entiende y defiende la decisión de Kawhi Leonard de marcharse a Los Ángeles para jugar en los Clippers junto a Paul George. El alero rechazó la oferta de los Raptors, franquicia con la que ganó la temporada pasada el anillo junto al propio Marc, y vuelve a casa.

El pívot español, que aceptó la opción de jugador que venía estipulada en su contrato por los que seguirá un año más en Toronto a cambio de 25,6 millones de euros, dejó claro que ñel hubiera hecho lo mismo.

"No puedes culparlo por querer volver a casa", indicó el jugador español a Marc Stein, del New York Times. "Si me dices que puedo ir a Barcelona, ganar una cantidad absurda de dinero y jugar en la NBA... Lo entiendo completamente, lo respeto y le deseo lo mejor", sentenció Gasol.

Leonard es considerado un traidor por varios de los aficionados de los Raptors. Los actuales campeones sufren una baja capital que les aleja de poder reeditar su anillo la próxima temporada. Además de Kawhi, Toronto ha perdido a Danny Grenn. Los fichajes de los Raptors para la próxima temporada son Stanley Johnson, Rondae Hollis-Jefferson y el ex de Valencia Basket, Matt Thomas.