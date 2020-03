Duras críticas a Cristiano Ronaldo desde Italia por el coronavirus

"La cosa en la Juventus se complicó cuando Cristiano Ronaldo se fue. Dijo que iba a Portugal por su madre, pero ahora sólo parece hacerse fotos en la piscina . Cuando se hizo esta excepción, la situación se vino abajo y otros querían irse. No debería haber sido así. Todos deberían haber sido puestos en cuarentena . Criticar ahora es fácil, pero, visto desde fuera, no entiendo por qué algunos jugadores querían irse de Italia. Cuando regresen, será más difícil volver a ponerse en forma , porque tendrá que permanecer en cuarentena durante 14 días", dijo el expresidente de la Juventus.

Cristiano quiso estar junto a su madre —que sufrió un ictus y padece un cáncer— en estos duros momentos. Pero las fotos que ha ido subiendo a sus redes sociales no han gustado nada en Italia. Giovanni Cobolli Gigi, expresidente de la Juventus , lanzó duras críticas contra el astro luso en los micrófonos de Radio Punto Nuovo.

