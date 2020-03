Cuando el 12 de marzo se paralizó la temporada NBA, fue como si el mundo del deporte fuera definitivamente consciente de la que se le venía encima con la pandemia del coronavirus. El paso dado por la competición americana desencadenó un sinfín de nuevas cancelaciones a lo largo y ancho del globo. Han pasado casi algo más de dos semanas y, por el momento, no hay fecha de regreso viable para la liga estadounidense, que se plantea como previsión más optimista la de mediados de mayo.

Para analizar toda la situación estuvo esta semana en 'Tirando a Fallar', el programa sobre baloncesto de esRadio, el entrenador asistente de los Denver Nuggets, Jordi Fernández, que reconoció que lleva casi dos semanas sin salir de su casa en Colorado ante la inicipiente alerta que se está generando también en Estados Unidos. El badalonés admitió que lo sucedido ha cogido a todo el mundo "un poco desprevenido porque no sabemos, sobre todo aquí, en un país tan grande, cómo nos va a afectar y quizá va a alargar un poco los plazos de todo", en alusión a la posible vuelta de la competición. Sin embargo, es muy difícil hacer cábalas, pues "Nueva York está en alerta máxima ahora mismo", según recordó el entrenador, si bien apuntó que la situación no es tan grave de momento en Colorado. "No hay tantos casos pero está afectando sobre todo porque hay mucho turismo de interior", aseguró.

Respecto a las indicaciones dadas por la franquicia, en la que ya ha habido algunos casos positivos por coronavirus, Fernández explicó que "el plan de acción ha sido quedarse en casa, pues hemos tenido contacto íntimo en viajes por ejemplo". Asimismo, respecto al anonimato de algunos de los casos positivos, valoró que "da igual quién haya sido el contagiado o no y es respetable que haya gente que quiera seguir sin decirlo porque luego el miedo es un mal enemigo".

Sobre su situación actual, el español afirmó que, en la NBA, los entrenadores tienen "contratos individuales con cada equipo, con lo que no puede haber una medida unánime como en el caso de los jugadores y su convenio colectivo, así que no sé cómo se solucionará todo pero esperamos seguir cobrando". Eso sí, hizo hincapié en que una de las piezas importantes del negocio, fuera de los protagonistas del juego, son los trabajadores alrededor de los partidos. "Los más importantes son los que viven del negocio NBA pero no en la cancha, sino vendiendo camisetas o recogiendo balones, y esa gente es la más afectada y es la que debe preocupar realmente ahora", aseguró. De hecho, recordó, "ya hay dueños o jugadores dando dinero para que se vean menos afectados", como el caso de Kevin Love, Giannis Antetokounmpo o Kyrie Irving, que han realizado importantes aportaciones de su bolsillo para que se vean menos afectados. Por ello, Fernández recordó que "es bonito ver que en momentos así en que todos somos iguales como ante una pandemia hay gestos de este calado", lo que le hizó afirmar que "una vez más la NBA está siendo un ejemplo para la sociedad".

Finalmente, Fernández valoró también la gran temporada de los Denver Nuggets, terceros hasta el momento en la Conferencia Oeste con un gran balance de 43 victorias y 22 derrotas, solo por detrás de los dos equipos de Los Ángeles, Lakers y Clippers. Por ello, ratificó estar "muy contento con la temporada" y avisó, sobre los rivales angelinos que, aunque ""son grandes equipos" los Nuggets ya les han "ganado alguna vez". De ese modo, dijo, "lo que cuenta es quien llega mejor a un playoff, si finalmente lo hubiera", dada la incertidumbre existente sobre si continuará o no la competición y cómo lo hará. Respecto a la clave del éxito de los de Denver, sustentados por dos de las estrellas jóvenes de la NBA, Nikola Jokic y Jamal Murray, recordó que "para nosotros la continuidad ha sido importante porque somos un equipo muy joven y con una plantilla muy larga, aunque no tengamos estrellas muy consagradas como ellos", en alusión a los equipos de Los Ángeles.