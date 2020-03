La idea de Williams no era una broma y siguió matizando su visión ante la atenta mirada de sus compañeros: "Podemos poner uno de estos cruceros, esterilizados y con todo el equipamiento técnico para las televisiones. En la costa este uno y otro en la costa oeste. Construir dos canchas en cada crucero y jugar aunque sea sin público, pero con las televisiones emitiendo los partidos. Y luego la final también se disputaría en otro de estos barcos".

"Intentar que la NBA vuelva en mayo o junio no es el mejor escenario posible, aunque si es mejor que lo que tenemos ahora. Quizás podamos coger dos de esos gigantescos transatlánticos de lujo y permitir a todo el mundo implicado que suba a bordo: Jugadores, los medios de cada franquicia e incluso las familias", comentó Jay en la ESPN.

Jay Williams , exjugador de la NBA en equipos como Chicago Bulls y los New Jersey Nets y actual comentarista de la ESPN , tiene una idea para evitar el coronavirus y poder acabar el curso NBA. El problema es que la idea es muy loca y nadie le va a seguir la corriente con este asunto.

[an error occurred while processing this directive]