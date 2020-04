Toronto prohibirá actos públicos hasta julio por el coronavirus, pero no la NBA

Mientras que Ontario ya tiene una prohibición en toda la provincia de reuniones de más de cinco personas. Sin embargo, la provincia no ha dicho cuánto tiempo estará en vigor. Otro portavoz municipal, Brad Ross , dijo que los partidos en arenas o estadios se enmarcan en la orden de reunión masiva emitida por la provincia.

Peat dijo que la medida se aplica a eventos que obtienen permisos de la ciudad, como desfiles y festivales, pero no a eventos deportivos que incluyen a las competiciones en las que participan los Raptors , actuales campeones de la NBA, Toronto Maple Leafs (NHL), Toronto Blue Jays (MLB) o Toronto F.C. (MLS).

Las autoridades municipales de Toronto clarificaron este martes que la orden de cancelación que impusieron a todos los eventos permitidos y dirigidos por la ciudad hasta el 30 de junio debido a la pandemia del coronavirus no se incluyen las ligas deportivas profesionales como la NBA , NHL , MLB o MLS . Así informó Don Peat , portavoz del alcalde John Tory .

