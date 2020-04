Todos tenemos un especial cariño a aquellas películas que nos marcaron la infancia. No importa si objetivamente es buena, regular o mala, que es tú película. Para muchos de mi generación, "Space Jam" fue brutal, un término que utilizaba mucho por aquel entonces. ¿Cómo para que no lo fuera, no? Michael Jordan, el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos... ¡Y los Looney Tunes con Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín y Silvestre, Porky o el Correcaminos! Sí, lo sé, B-R-U-T-A-L.

Cuando me dispuse a hacer una lista de películas/series/documentales de temática deportiva, tengo que admitir que nunca pensé en Space Jam pero he caído en dos cosas que me han hecho cambiar de opinión. Por un lado, la película al ser de 1996, no la habrán visto la mayoría de chavales que han nacido, pongamos, a partir de 2000. Y por otro, creo que bastantes padres agradecerán ver una película que les divierta a ellos y a sus propios hijos. Vamos a ver, ¿cómo van a perderse la invasión de los Nerdlucks, extraterrestres, cada uno de un color distinto, que vienen desde el parque de atracciones de Tontolandia para secuestrar a los Lonney Tunes? ¿Cómo?

Bugs Bunny, que siempre se ha caracterizado por ser un conejo muy listo al zafarse del cazador en cientos de veces, consigue que el secuestro de toda su panda se decida en un partido de baloncesto ya que los extraterrestes son pequeñísimos. No les llegan ni a la rodilla. A partir de ahí es cuando se fusionan los dos mundos, el de dibujos de los Lonney Tunes y el real, en la superficie de La Tierra. ¡Y van a aparecer los mejores jugadores de la NBA! Charles Barkley, Patrick Ewing, alguno retirado como Larry Bird y por su puesto Michael Jordan. Hay algún cameo como Bill Murray que interpreta a él mismo, a Bill Murray.

Hace un año pude dar una clase en la Universidad sobre periodismo deportivo y muchos futuros estudiantes no sabían quién era Michael Jordan. Muy poquitos si eran conscientes de todos sus logros, alguno les sonaba su nombre y muchos otros sabían que había jugado al baloncesto pero poco más. Parece mentira que no lo haya mencionado todavía pero la banda sonora de esta película eleva bastante la nota final de la película. Tiene varias canciones míticas, entre ellas el tema "I Believe, I Can Fly", un éxito mundial.

Por cierto, la película tuvo tanto impacto en su época que 25 años después habrá secuela. Space Jam 2 se estrenará el 16 de julio de 2021 con Lebron James, jugador de Los Ángeles Lakers como protagonista.

