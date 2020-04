Pau Gasol desvela por qué Kobe Bryant le llamaba Pablo Escobar: "No era por narcotraficante"

La relación de amistad entre el malogrado Kobe Bryant y Pau Gasol forma ya parte de la leyenda del deporte español y también del mundial. Su convivencia en Los Angeles Lakers les dio dos anillos de la NBA, algo que tuvo lugar entre otras muchas cosas porque Kobe era capaz de "picar" a Pau para que este sacase lo mejor de sí.

El jugador español charló con el showman David Broncano en el programa de Movistar, La Resistencia, y contó varias anécdotas sobre su relación con la Mamba Negra. En una de ellas, Pau, actualmente sin equipo por lesión, habló del mote que le puso Kobe, Pablo Escobar.

"Me pusieron dos: el Hispano, por Gladiador, que me ponían la música de la película y todo. Y Kobe me llamaba Pablo. Kobe siempre me intentaba sacar ese fuego interior y me llamaba Pablo por Pablo Escobar. No porque fuera narcotraficante, sino por ese instinto asesino. Para sacar esa agresividad me comparaba con él", comentó Gasol para descartar algún otro parecido con el famoso narcotraficante colombiano.

Pau, confinado ahora mismo en EEUU, residen en esta cuarentena por coronavirus con la familia de su mujer, es decir, vive con sus suegros, con los que además tiene una gran relación: "Es la mayor convivencia con mis suegros. De largo. Y de momento bien. Mi suegra está contenta conmigo. Ayudo en casa. No soy tanto de bricolaje, soy más de cambiar bombillas".