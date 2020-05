Towns ha sido abierto con la experiencia de su familia con el virus para crear conciencia sobre la amenaza que representa para el público. "Esta enfermedad es real. Esta enfermedad no debe tomarse a la ligera. Protejan a sus familias, a sus seres queridos, a sus amigos, a usted mismo ", dijo Towns en la publicación de Instagram que reveló el diagnóstico de su madre.

"Parece que cerré los ojos por un momento y de repente un hombre se paró donde solía estar un niño", escribió Jacqueline Towns. "(Ya no) puedo llevarte en mis brazos pero siempre te llevo en mi corazón. Eres el regalo más dulce que me ha dado la vida ", dice el mensaje. Jacqueline Towns murió el mes pasado después de una larga batalla contra el coronavirus, que la llevó a un coma.

