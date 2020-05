Silver indicó que "Suponiendo que no llegue una vacuna en el corto plazo, ¿hay cosas que podamos hacer en nuestros campos de juego en los que quizá no podamos tener 19.000 personas, pero quizás podamos tener 5.000 u 8.000 ? Quizá hay protocolos que lo permiten?".

"No es lo que quisiéramos, pero puede ser nuestra realidad por un tiempo", dijo Silver a los jugadores.

