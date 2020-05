Preocupación en la NBA por el positivo en coronavirus de la leyenda Patrick Ewing

Ewing, campeón olímpico en Los Angeles'84 y en Barcelona'92 e histórico pívot de New York Knicks, habló en público el pasado 7 de mayo para confesar que le habían robado en su domicilio de Nueva York sus dos medallas de oro olímpicas y el anillo de campeón universitario.

"Ahora más que nunca, quiero agradecer todo a los profesionales de la salud y a todos los que están en primera línea. Estaré bien y todos superaremos esto", expresó. "Este virus es grave y no debe tomarse a la ligera", concluyó.

"Quiero compartir con vosotros que he dado positivo por COVID-19 . Quiero animaros a todos a manteneros a salvo y a cuidar de vosotros mismos y de vuestros seres queridos", escribió Ewing en un comunicado publicado por Georgetown Athletics y publicado en la cuenta de Twitter del Salón de la Fama.

