Steve Kerr, técnico de los Warriors, ataca con mucha dureza a Donald Trump: "Es un racista"

"En 2017, Trump llamó a los jugadores arrodillados de la NFL que protestaron pacíficamente por la brutalidad policial 'hijos de puta'. Anoche llamó a los manifestantes de Mineápolis 'matones'. Es por eso que no se debe permitir que los racistas sean presidentes", señaló en su cuenta oficial de Twitter.

El entrenador de Golden State Warriors, Steve Kerr, ha criticado las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , que calificó de "matones" a los manifestantes de las protestas de Minneápolis, y ha afirmado que no se debería permitir " que los racistas sean presidentes".

