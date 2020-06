Madonna ofreció 20 millones a Dennis Rodman para que la dejara embarazada

Llegó a estar tan enganchada a Dennis que estaba dispuesta a pagarle 20 millones de dólares para que la dejara embarazada. Así lo ha asegurado el ex de la NBA en una entrevista con el show radiofónico matinal Breakfast Club Power 105.1 FM.

Dennis Rodman ha sido uno de los grandes protagonistas del documental sobre los Bulls de los años 90. Rodman, un auténtico personaje, recuerda como empezó a salir con Madonna, por puro interés de la cantante. Lo que no sabía la bella Madonna, es que la personalidad arrolladora de Rodman terminaría por envolverla totalmente.

