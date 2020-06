La NBA anuncia 16 positivos por coronavirus

El jueves, la NBA compartió con sus jugadores el plan de seguridad que permite cumplir con los protocolos de salud y seguridad y blindar su campus en el Complejo ESPN Wide World of Sports , donde se va a reanudar la temporada regular 2019-20.

La liga no anunció los resultados en el personal y otros miembros de la organización de cada equipo, que también tienen que someterse a las pruebas obligatorias del coronavirus.

Los nombres de los jugadores no fueron revelados, aunque algunos como el escolta Malcolm Brogdon , de los Pacers de Indiana; el alero Jabari Parker y su compañero de equipo, el pívot ucraniano Alex Len , de los Kings de Sacramento, han reconocido públicamente que han dado positivo.

