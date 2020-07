Ya se tiene fecha para la vuelta de la competición, 30 de julio, y presupuesto para la reanudación, 150 millones de dólares . Solo hace falta que los focos se enciendan y el balón vuelva a botar sobre el parqué. Algo que no ocurre desde el partido que los Dallas Mavericks y los Denver Nuggets disputaron el pasado 12 de marzo, saldado con victoria a favor de los texanos por 113-97.

Casualmente, esta noticia llega un día después de que el propio comisionado reconociera que no podía garantizar la vuelta de la liga si seguía creciendo el número de casos de coronavirus. Además, varias estrellas de de la liga se han negado a participar en la reanudación de la NBA que tendrá lugar en el Walt Disney World Resort en Orlando (Florida).

