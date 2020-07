De hecho, ya se ha hablado de invitaciones a conocidas para que acudan a la burbuja establecida en Orlando. Así lo sacó al descubierto Mo Bamba , de los Orlando Magic , una cita de Donovan Mitchell , de los Utah Jazz , con Ugly Anna, una modelo de Instagram . Según el periodista Fred Katz de The Athletic, paginas de sexo en vivo ofrecieron servicios gratuitamente a jugadores por medio de un correo electrónico.

Y esto, según diversas informaciones, puede ser un problema para quienes, por ejemplo precisan de actividades creativas... o sexuales. Para Stephen A. Smith , analista de la ESPN pone en duda que puedan paralizar durante tres meses las actividades que estén acostumbrados los jugadores según sus gustos y compañías, ya sean casados sin sus esposas o solteros sin "alguna mujer". "No durarían tres semanas y mucho menos tres meses" expone.

El cambio de vida radical al que deberán de acostumbrarse los jugadores de la NBA será, tal vez, uno de los retos más duros en sus carreras. Más aún, cuando la entrada de invitados sólo se permitirá desde el comienzo de los Play Off por el título.

