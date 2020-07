Teniendo en cuenta la tensa situación que atraviesa el país, con la lucha racial que hay en estos momentos, el gesto de Harden se ha tildado desde varios sectores de la prensa norteamericana como provocativo. No obstante, también se ignora si el baloncestista conoce el significado que éstos tienen, o simplemente es seguidor del cómic.

Resulta que el escolta llevaba en la mascarilla un dibujo basado en el personaje de cómic de la factoría ' Marvel ', " The punisher ". Un muñeco al que se le considera como un icono, no oficial, de la Policía. Pero además del propio dibujo, también esta prenda llevaba una bandera de EEUU en blanco y negro atravesada por una línea azul. Ésta se suele considerar como un apoyo a la policía.

[an error occurred while processing this directive]