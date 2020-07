De hecho el congoleño nacionalizado español fue el máximo anotador de su equipo con 18 puntos, obtuvo tres rebotes e hizo dos asistencias. Marc Gasol no tuvo minutos en este caso.

Por parte de Lebron James, no pudo impedir la derrota de su equipo con unos respetables números: 12 puntos, tres rebotes y cinco asistencias en 17 minutos de juego.

El partido acabó 104-108 a favor de los tejanos y unos buenos promedios por parte del ex jugador del Real Madrid con un 62,5% de lanzamientos consiguiendo 14 puntos, cinco rebotes y seis asistencias. También tuvo de acompañante a Kristaps Porzingis con un 8-2-1, además de obtener como el propio Doncic un rebote en el encuentro.

Los partidos comenzaron el jueves 23 de julio con un gran duelo entre Los Angeles Lakers y los Dallas Mavericks . Fue un buen preámbulo para lo que podría ser perfectamente un encuentro en los futuros play off de la NBA y se pudo ver a dos jugadores de la talla de Lebron James y el esloveno Luka Doncic .

