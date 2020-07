Delfino compara ver el baloncesto europeo al ajedrez, mientras que para él "la NBA es mucho más un espectáculo". Reconoce que le encantó, que fue un sueño pero considera que la parte atlética mata al juego de la NBA. "Los problemas del juego se resuelven desde el físico", explica y considera que si la ventaja es física se convierten en atletas y" no en jugadores de baloncesto".

Carlos Delfino , ex jugador de la NBA y actualmente en el Victoria Libertas Pesaro de la Lega italiana, ha reconocido que prefiere ver partidos del baloncesto europeo que de la liga americana.

