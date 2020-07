Disney World, capital mundial del baloncesto: vuelve la NBA casi cinco meses después

Desde que el pasado 11 de marzo la NBA anunciara en un comunicado la suspensión de la liga de baloncesto profesional hasta nuevo aviso, hoy podemos decir, casi cinco meses después y a sólo un día de finalizar el mes de julio, que se retoma la temporada regular después del parón más grande de la historia.

Son 22 los equipos que se han estado preparando físicamente durante varios días para el gran día. Muchos eran los rumores que apuntaban a que los partidos se disputarían en el ESPN Wide World of Sports del Walt Disney World Resort de Orlando, en Florida. Y así ha sido finalmente. A través de Twitter, y con el lema The NBA is back, podemos decir que al final del túnel hemos encontrado algo de luz, algo positivo que, para los forofos de la liga americana de baloncesto, nos deja esta pandemia.

Medidas para evitar contagios

Las medidas que la NBA ha tenido que imponer a todos los jugadores son extremas, pero lógicamente hay que velar por la seguridad de todos ellos. LeBron James o Russell Westbrook han resultado positivo y de momento tendrán que esperar para reunirse de nuevo con sus compañeros. La que ya se considera la temporada más anómala de la historia: sin ambiente, sin público, sin seguidores… todo tendrá que ser retransmitido por televisión. Los partidos y entrenamientos durante estos días se van a disputar en tres lugares: The Arena, HP Field House y el Visa Athletic Center.

Hace unos días comenzaron los amistosos donde pudimos ver un gran duelo entre Los Angeles Lakers y los Dallas Mavericks. Desde luego que fue un auténtico lujo poder disfrutar del espectáculo que se marcaron Luka Doncic y LeBron en la lucha por ver quién de verdad es el rey en la cancha. The King James tiene muchas ganas de conquistar el anillo, aunque todavía es pronto para saberlo.

Ricky Rubio reconoció haber pasado el coronavirus y dijo sentirse algo oxidado en la jornada previa al último encuentro de los Phoenix Suns dentro de la burbuja. Aún así salió, y sumó una victoria para lo suyos. El base del Masnou ha despuntado sobre los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka.

Se acerca la WNBA

No sólo la liga masculina se ha visto afectada, las féminas también han retomado lo que les queda de su temporada regular el pasado 25 de julio. Aparte de retomar la parte deportiva, desde la WNBA han anunciado que este año está enfocado a la lucha por la justicia social y todo ello acompañado de espacios que han diseñado en el complejo donde se disputarán los encuentros para conversaciones, mesas redondas virtuales y podcasts para abordar la historia de desigualdad en el país.