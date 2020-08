Jonathan Isaac, jugador de los Orlando Magic no se arrodilló durante el himno

Jonathan Isaac, jugador de los Orlando Magic tuvo una doble importancia en el partido que disputó su equipo ante los Brooklyn Nets que acabó con victoria de su equipo. Su gran anotación y ayuda en el juego interior se vio superada por negarse a estar arrodillado durante el himno junto a sus compañeros.

El ala-pivot realizó un gran encuentro con 16 puntos y seis rebotes, pero el gesto en los preliminares del partido ya le habían dado un protagonismo que superó incluso al de la disputa del choque. De hecho, aparte de no arrodillarse no llevó puesta la camiseta que lucieron todos los integrantes del equipo de "Black Lives Matter".

"No creo que arrodillarme o ponerme una camiseta sea la respuesta" fue su primera contestación a la pregunta de por qué no tuvo el mismo gesto de sus compañeros. Para continuar que consideraba que no iba de la mano con el apoyo a la vida de los negros. Remarcó que, por supuesto que considera "que las vidas negras importan" pero que las vidas de los negros y las de todos" se apoyan a través del evangelio".

El jugador, de origen puertorriqueño, finalizó remarcando que vive en un país al que está agradecido por las libertades que tiene, tanto de hacer lo que quiere hacer, como la capacidad de protestar o no.

Aseguró también que comentó previamente su decisión a sus compañeros, y su propio entrenador apoyó su decisión: "Yo le apoyo, sus compañeros le apoyan, la franquicia le apoya... Es parte de vivir en nuestro país".

Quiénes tampoco se arrodillaron, pero si tenían puesta la camiseta de 'Black Lives Matter', fueron el entrenador principal y el entrenador asistente de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich y Becky Hammon.