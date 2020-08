La bomba ha estallado definitivamente y el futuro inmediato del deporte profesional en Estados Unidos pende de un hilo. Después de que el regreso de la NBA en la burbuja sanitaria de Disney World haya estado muy marcado por la campaña 'Black lives matter' ('Las vidas negras importan'), el reciente episodio sucedido en Kenosha (Wisconsin), en el que un policía disparó siete veces por la espalda al ciudadano afromericano Jacob Blake ha sido el detonante para que la mayor parte de los miembros de la liga estadounidense de baloncesto hayan decidido ir un paso más allá en sus reivindicaciones.

Ya desde el pasado martes salto la noticia de que tanto Toronto Raptors como Boston Celtics estaban en conversaciones para no disputar, como acto de protesta, el primer partido de la semifinal de la Conferencia Este, previsto para este jueves. Sin embargo, y con mucho menos ruido previo, fue Milwaukee Bucks el primer equipo en dar el paso, al no presentarse a su partido del miércoles frente a los Orlando Magic. Estos, si bien inicialmente comparecieron en la cancha y calentaron con normalidad, finalmente se unieron a la protesta de los Bucks. Obviamente, tomar una medida de tal calado por parte un equipo como Milwaukee, al que muchos señalan entre los grandes aspirantes al anillo este curso, no es un asunto baladí ni fruto de un calentón de última hora, sino algo que venía rumiándose y que estaba sobre la mesa.

En primer lugar, es evidente que los Bucks se han visto muy sensibilizados por el tiroteo a Blake, toda vez que este se ha producido en su estado, Wisconsin, en una ciudad que se encuentra a menos de una hora en coche de Milwaukee. Sin embargo, hay más motivos que hacen que los Bucks sea una franquicia especialmente predispuesta a tomar una medida así.

Es imposible obviar la propia historia personal de algunos de los integrantes de la franquicia, que les hace estar especialmente sensibilizados con cualquier episodio de brutalidad policial. En mayo de 2018, el departamento de policía de Milwaukee pidio disculpas públicas al base Sterling Brown, todavía hoy jugador de los Bucks, tras un incidente a consecuencia de un mal estacionamiento. "Lo que debería haber sido una simple multa de estacionamiento se convirtió en un intento de intimidación policial, seguido de un uso ilegal de la fuerza física, que incluyó ser esposado y sujeto con una pistola eléctrica y luego fichado ilegalmente", explicó el base posteriormente. Este miércoles fue precisamente Brown el encargado de leer el comunicado de los Bucks explicando su posicionamiento y el motivo por el que habían decidido no jugar.

Antes, en 2015, el ala-pivot John Henson, hoy jugador de los Detroit Pistons, también denunció un episodio de discriminación durante su estancia en los Bucks. Según su declaración, acudió a comprar un reloj a una joyería en horario comercial normal, pero los empleados de la misma decidieron no abrirle por su aspecto físico y llamaron a la policía, que acabó interrogando y pidiendo la documentación a Henson.

Pero es precisamente la historia de su gran estrella, Giannis Antetokounmpo (actual MVP de la NBA), sobre la que más se ha escrito. Nacido en Atenas pero hijo de familia nigeriana, se ha convertido en un auténtico icono global después de superar una compleja historia durante su infancia, que le llevó a trabajar de niño en la venta ambulante de la capital griega y a padecer, junto a los suyos, no pocos problemas de discriminación en Atenas. A lo largo de los años, Antetokounmpo ha hablado en ocasiones sobre el racismo sufrido en sus carnes en su juventud, lo que le ha llevado a implicarse directamente con dicha situación, aunque es un tipo de carácter reservado y poco dado a declaraciones grandilocuentes. Sin embargo, el pasado mes de febrero, durante un acto paralelo al 'All-Star Weekend' de Chicago, Barack Obama le pidió "hacerse algo más público", aprovechando su ejemplo y su historia de superación. Poco después, se puso a la cabeza de la manifestación del movimiento 'Black lives matter' el 6 de junio en Milwaukee junto a su hermano Thanasis, también actualmente jugador de los Bucks, y otros compañeros como Brook Lopez, Frank Mason, Donte DiVicenzo y el propio Sterling Brown. Con todo este bagaje, es lógico asumir que el vestuario del equipo de Wisconsin sea uno de los más implicados con esta reivindicación.

Giannis Antetokounmpo and the Bucks lead a peaceful protest in downtown Milwaukee. Almost half the roster attended yesterday’s demonstration as well.

"This is our city," Antetokounmpo said. "We want change, we want justice, and that’s why we’re out here." pic.twitter.com/704YjK6BQp