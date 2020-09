Los Denver Nuggets remontan manteniendo sus opciones ante Los Angeles Clippers

Los Denver Nuggets parece que no han dicho su última palabra en estos playoff de 2020 que están teniendo lugar en la burbuja Disney de Orlando. Vencieron a Los Angeles Clippers por un resultado de 113 a 105 poniendo la eliminatoria apretada: 3-2 a favor de los angelinos al mejor de 7.

Antes de comenzar el quinto partido todo parecía indicar que Clippers se llevarían la eliminatoria por un 4-1. Pero los de Colorado vieron como su ala-pívot reserva Michael Porter Jr. hacía que que los siete puntos que anotó fueran de oro al realizarlos en el último minuto obligando a disputarse un sexto partido.

No había anotado hasta entonces en los minutos 20 minutos previos que había estado en cancha. Pero a falta de algo más de un minuto apretó el resultado gracias a un triple para poner el 105-100 a favor. Kawhi Leonard intentó con otra canasta de tres acercar a los californianos con un 107-103. Pero de nuevo el jugador interior de los Nuggets gracias a cuatro puntos obtenidos desde la línea del tiro libre impidieron la remontada para los de Doc Rivers.

Entre los máximos anotadores del encuentro fueron el base Jamal Murray y el pívot serbio, Nikola Jokic, ambos del conjunto de Denver con 26 y 22 puntos respectivamente. De bada sirvieron los 36 de Kawhi Leonard y los 26 de Paul George por parte californiana.

Toronto Raptos, eliminados

Una vida que consiguieron los de Colorado, pero ya no tienen los vigentes campeones de la NBA, los Toronto Raptors. Su derrota ajustada 92 a 87 ante los Boston Celtics hacen que los Play Off de la NBA vuelvan a no tener los dos mejores equipos de la Conferencia Este de la Liga Regular tras la eliminación de los Raptors y los Bucks. Algo que no sucedía desde 1969, aunque no existían conferencias sino "divisiones".

Serge Ibaka realizó un gran partido saliendo desde el banco con 14 puntos y ocho rebotes. Pero el equipo no contó con una aportación del otro español del equipo, Marc Gasol, que concluyó con 6 puntos y cinco rebotes. Tampoco tuvo gran aportación ofensiva Kyle Lowry con 16 puntos. Quien sí estuvo en unas cifras especiales de 20 puntos y seis asistencias, pero insuficientes para poder superar a los Celtics.

Unas figuras no contrarrestan las obtenidas por el celtic Jayson Tatum con 29 puntos y 12 rebotes o los 21 puntos de Jaylen Brown.

Ahora el equipo de Massachussets se enfrentará en las Finales de Conferencia a los Miami Heat