Primer día de la NBA: Irving y Durant destrozan a los Warriors y los Lakers caen ante Clippers

Comenzó una nueva temporada en la NBA con sus dos primeros partidos: victoria de Clippers ante los campeones, Los Ángeles Lakers y de los Nets ante Warrios. No fue una simple victoria la de los Nets, más bien fue una paliza. Kyrie Irving y Kevin Durant estuvieron imparables y no dieron opción a Golden State. El resultado de 125 a 99, lo dice todo.

El ex jugador y ahora entrenador, Steve Nash, debutó con solvencia. Parece que no tiene demasiada importancia comenzar con una victoria pero los Nets no lo hacían desde el 2012. Irving terminó con 26 puntos y cuatro asistencias. La super estrella, candidato a MVP, Kevin Durant, que no jugaba un partido desde junio del 2019, cuando todavía estaba precisamente con los Warriors en el quinto partido de las Finales de la NBA, donde se lesionó de gravedad, aportó 22 puntos, además de capturar cinco rebotes, repartir tres asistencias y recuperar tres balones en 25 minutos de acción.

Caris LeVert, que salió de reserva, surgió como el sexto jugador de los Nets al aportar 20 puntos, que ayudaron al equipo de Brooklyn llegar a tener hasta 38 tantos de ventaja. Se espera que los Nets, de no clasificarse para los Play off, compitan por el título de la Conferencia Este después de que finalmente Durant e Irving estén juntos en la cancha.

El base Stephen Curry, que también regresó tras perderse toda la pasada temporada, aportó un doble-doble de 20 puntos y 10 asistencias como líder de los Warriors, un equipo que no se parece en nada al que ganó dos títulos en las tres temporadas en las que Durant estuvo con la franquicia de Golden State. La noticia positiva para los Warriors fue ver el debut del pívot novato, el adolescente James Wiseman, seleccionado con el número dos en el pasado sorteo universitario y respondió con 19 puntos y seis rebotes.

Warriors vs Nets ¡Esto pasó en el primer partido! pic.twitter.com/cqDdW7SN2i — NBA Spain (@NBAspain) December 23, 2020



En el duelo entre los vecinos de Los Ángeles, Paul George y Kawhi Leonard, junto con el debutante Serge Ibaka, fueron clave en la victoria de Angeles Clippers por 109-116 ante los campeones, Los Lakers que antes de iniciarse el partido, recibieron sus anillos de campeones, el decimoséptimo en la historia del equipo

Paul George, que aseguró su continuidad con los Clippers por los próximos cinco años, comenzó a dar su mejor versión encestadora y llegó a los 33 puntos, incluidos cinco triples, además de capturar seis rebotes y repartir tres asistencias. El jugador franquicia acertó 13 de 18 tiros de campo. Leonard también mantuvo su condición de jugador franquicia y se olvidó de los comentarios sobre sus dudas de seguir con los Clippers al anotar otros 26 puntos que aseguraron la victoria e Ibaka logró 15 tantos.

El alero estrella LeBron James anotó 22 puntos y el pívot Anthony Davis 18 para los Lakers solo 72 días después de que triunfasen en las Finales de la NBA contra los Heat de Miami, en la burbuja de Orlando. Marc Gasol debutó con un pobre balance: el español apenas disputó 12 minutos, no lanzó a canasta y tan solo sumó 1 rebote y 1 asistencia