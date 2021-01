La increíble jugada de Luka Doncic que pone patas arriba a la NBA

Luka Doncic hizo historia en la NBA. Firmó un triple-doble ante los Bulls, 35 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias, que le hacen superar al mismísimo Michael Jordan. El esloveno firmó ante los Chicago Bulls su triple-doble número 29 en la NBA y entra en el top 15 de jugadores que más triples-dobles han logrado en su carrera. El joven de 21 años anotó o asistió en 70 de los 101 puntos totales de los Mavericks. Además, es el cuarto jugador en toda la historia de la NBA en registrar un triple-doble de 35-15-15, emulando a James Harden, Wilt Chamberlain y Oscar Robertson.

Doncic dejó una jugada para guardar en la hemeroteca. Un truco de magia lleno de talento que puso patas arriba a la NBA. Vean y disfruten:

A pesar de su exhibición, los Mavericks perdieron ante los Bulls 101-117. La competitividad del esloveno no tiene límites. A pesar de su exhibición, hizo autocrítica tras el partido: "El partido ha dependido de mí. Diría que fui un poco egoísta porque conseguí 30 puntos en la primera mitad. No fui yo en la segunda parte. Jugué terrible. Tengo que hacerlo mucho mejor. Depende de mí. No debería hacer esas cosas. Realicé lanzamientos que no debía hacer. Tengo que ser mucho mejor que esto. Como equipo tenemos que dar un paso al frente, especialmente en defensa, traer más energía. No hay aficionados en las gradas por lo que no recibimos su energía, así que tenemos que crearla nosotros y salir ahí fuera y ganar cada partido".