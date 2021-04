Sorpresa en la NBA con la previsible final: Lakers apalizan a Nets sin Lebron, Davis ni Gasol

Son los dos grandes equipos de esta temporada en la NBA. Lakers y Nets, a pesar de que no son la mejor franquicia en victorias/derrotas, tienen como único objetivo lograr el anilo de la NBA. Tienen plantillas confeccionadas para ello. Esta pasada madrugada se enfrentaron en un partido de liga regular que, a priori, no iba a servir para calibrar fuerzas porque Lakers no podía contar con todas sus principales estrellas. LeBron James y Anthony Davis, además de Kyle Kuzma, con molestias en el gemelo y Marc Gasol, con molestias en los isquiotibiales. Pues aun así vencieron con bastante comodidad por 101 a 126 a unos Brooklyn Nets que sí contaron con Kevin Durant y Kyrie Irving. Faltó Hardem.

Los Lakers demostraron tener mucho corazón, sacrificio y acierto de cara al aro. Y con ello, llegaron a rozar ventajas humillantes de casi 30 puntos. Drummond sumó 20 puntos (8 de 15 en tiros) y 11 rebotes en solo 22 minutos, pero hasta ocho jugadores de los visitantes sumaron más de diez puntos. El base Dennis Schroder impartió una clase magistral en la primera mitad con 19 puntos, pero nada más comenzar el tercer cuarto fue expulsado junto a Kyrie Irving por una tibia discusión que los árbitros castigaron con asombrosa severidad. Los Lakers disfrutaron de una puntería maravillosa durante toda la noche: anotaron 50 % en tiros de campo (47 de 93) y un 56 % en triples (13 de 20).

Los protagonistas en la victoria de Lakers ante Nets@BenMcLemore: 17 PTS, 5 3PM

También se llevaron la batalla del rebote (55 por 47) y, en general, dieron la impresión de tener un punto más de energía que sus rivales en todos los lances del juego. Los Lakers tienen ahora 33 victorias y 20 derrotas con las que siguen a la caza de la cuarta plaza del Oeste, ahora en manos de los Denver Nuggets (34-18).

Por parte de unos muy decepcionantes Nets, en los que James Harden sigue de baja, Durant fue el principal referente en ataque con 22 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Irving logró 18 puntos antes de su expulsión. El conjunto dirigido por Steve Nash, que presentó un espantoso 18 % en tiros de tres (5 de 27), se mantiene al frente del Este (36-17).

Dennis Schroder se hizo con el timón del partido, con solo Kyrie Irving eclipsando su exhibición, y dos robos y contraataques de Montrezl Harrell y Alex Caruso certificaron que el primer cuarto fue totalmente angelino (25-33). El segundo parcial comenzó de manera muy prometedora para los Nets, con Durant e Irving asumiendo el peso del encuentro y con la única sequía ofensiva que afrontaron los Lakers en toda la velada. Los neoyorquinos consiguieron incluso darle la vuelta al marcador y relajar el impulso de los Lakers, pero un triple de un excepcional Schroder mandó a los suyos al vestuario por delante (58-61).

Hasta ese momento, Schroder e Irving habían sido los mejores sobre la cancha en un gran duelo de bases. Pero el espectáculo se fue al garete cuando, tras una discusión que por la televisión no parecía gran cosa, fueron expulsados en el inicio del tercer cuarto de forma difícilmente explicable. Daba la impresión que los Lakers tenían mucho más que perder que los Nets, teniendo en cuenta su abultado informe de bajas, pero al final resultó todo lo contrario.

Kentavious Caldwell-Pope, inédito hasta entonces, capitaneó un enorme parcial de los Lakers (15-26) tras las expulsiones y abrió una diferencia ya muy importante al final del tercer cuarto (77-92). Y el mejor ejemplo de que salía todo rodado fue Ben McLemore, que se incorporó a los Lakers esta semana, que solo había jugado un partido hasta ahora con los californianos, y que, en el arranque del último cuarto, se lució con tres triples consecutivos para catapultar a los suyos hacia diferencias escandalosas (83-105 tras tres minutos y medio).A partir de ahí, el partido ya no tuvo más historia.