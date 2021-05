¿Quién es y cuánto gana el jugador que más cobra de cada equipo de la NBA?

Estos días que arrancan los playoff por el anillo, con Brooklyn Nets y Los Angeles Lakers – a pesar de su mal inicio de serie ante los Suns- como como grandes candidatos al anillo, repasamos quiénes son los jugadores que más dinero ingresan –siempre hablando en concepto de ficha- de cada uno de los equipos de la mejor liga del mundo. Y lo hacemos por orden alfabético:

Atlanta Hawks:

En el equipo georgiano es un italiano, Danilo Gallinari, el jugador mejor pagado. El alero, número 6 del Draft de 2008 (New York Knicks), ha percibido en esta temporada 19.5 millones de dólares. Cantidad que se va incrementando en los dos años de contrato que le restan en Atlanta hasta los 21.5 millones. Curiosamente son dos europeos más, el serbio Bogdan Bogdanovic y el suizo Clint Capela, el segundo y tercero mejor pagados de la plantilla, ambos con 18 millones.

Boston Celtics:

En los Celtics es el base Kemba Walker el jugador más valorado económicamente, con un sueldo anual de 34.379.100 de dólares en esta temporada. No obstante, y en caso de mantenerse los contratos, Jayson Tatum será en unos años el mejor pagado de la plantilla. El ya jugador franquicia de los Celtics ha percibido en esta campaña una cantidad ligeramente inferior a los 10 millones de dólares, pero para la próxima temporada su contrato asciende hasta ya hasta los 28 millones, cifra que seguirá creciendo año a año.

Brooklyn Nets:

El neoyorquino es sin duda el equipo récord de esta temporada. El fichaje de James Hardem, además de llevar al equipo a ser el máximo aspirante al anillo, le ha convertido en el jugador mejor pagado de la plantilla, y el cuarto mejor pagado de la NBA, con un total de 41.254.920 millones. Cifra que seguirá subiendo hasta superar los 47 millones dentro de dos temporadas.

Le siguen muy de cerca las otras dos grandes estrellas del equipo: Kevin Durant, con 40 millones; y Kyrie Irving, con 33.5 millones. Es decir, tres jugadores del mismo equipo forman parte del top-15 de los jugadores mejor pagados de toda la NBA.

Charlotte Hornets:

Gordon Hayward, un jugador de una indudable calidad pero terriblemente marcado por las lesiones en las últimas temporadas, es el mejor valorado en los Hornets, con unos ingresos de 28.5 millones de dólares.

Chicago Bulls:

Otro equipo en el que un europeo es el mejor pagado de la plantilla (sucede, en total, en cinco conjuntos). En este caso es el montenegrino Nikola Vucevic. El pívot tiene una ficha de 26 millones. Eso sí, la cantidad va bajando en las próximas temporadas, según se estipula en su contrato firmado el 25 de marzo de este mismo año. Zach LaVine, sin duda la gran referencia del equipo, es el segundo mejor pagado, con 19.5 millones. Una cifra que le hace aún más apetecible para otros equipos de la NBA.

Cleveland Cavaliers:

En Cleveland, uno de los peores equipos de esta temporada (sólo 22 victorias), es el veterano Kevin Love el mejor pagado, con 31.258.256 de dólares. Si consiguen deshacerse de su contrato –hace tiempo que así lo buscan club y jugador-, dispondrían de una enorme masa salarial para la próxima temporada, tras salir también este curso Andre Drummond. Será necesario para llevar a cabo una importante -y necesaria- reconstrucción.

Dallas Mavericks:

Kristaps Porzingis, al que por cierto se le busca una salida para la próxima temporada, es el jugador mejor pagado de la plantilla con un total de 29.5 millones de dólares. Mientras, la gran estrella del equipo, Luka Doncic, percibe tan solo 8 millones. Aunque todo apunta a que no tardará en mejorar su contrato, e incluso recibir el máximo de 196.5 millones en cinco temporadas para extender su contrato de rookie.

Denver Nuggets:

Nikola Jokic, firme candidato a llevarse el reconocimiento como MVP de la NBA, es el jugador mejor pagado de los Nuggets. El pivot serbio de 26 años ingresa 29.5 millones esta temporada, una cifra que parece incluso baja teniendo en cuenta sus registros. Le sigue muy de cerca Jamal Murray –con un contrato más largo-, que en estos momentos percibe algo más de 27 millones.

Detroit Pistons:

Segundo peor equipo de esta campaña, con tan solo 20 victorias, tiene en Jeramy Grant (19 millones) al jugador mejor pagado de su plantilla. Ello, unido a la salida del equipo de Blake Griffin en marzo, permitirá a los Pistons disponer de una gran flexibilidad salarial este verano.

Golden State Warriors:

Llegamos al jugador mejor pagado de toda la competición: Stephen Curry. El base, tres veces ganador del anillo y MVP de la NBA en dos ocasiones, ha ingresado en esta temporada 43 millones de dólares. Cifra que se amplía hasta los 45.7 la próxima campaña. En verano de 2023 termina contrato y, con 33 años, se espera que su ficha se incremente aún más durante varios años.

Tras él se sitúa Klay Thompson, lesionado desde noviembre, y que ingresa en estos momentos 35 millones de dólares. Le sigue Andrew Wiggins, que roza los 30 millones. Y el cuarto jugador en ingresos es Draymond Green, con algo más de 22 millones. Es decir, el cuarto jugador mejor pagado de la plantilla sería el mejor pagado en hasta cinco equipos de la NBA.

Houston Rockets:

Se fue James Harden, pero continúa John Wall, que con 41.254.920 de dólares es de largo el mejor pagado de una plantilla que este año ha sido la que peores resultados ha obtenido de la competición (17 victorias). El número 1 del Draft de 2010 desentona ahora mismo –por ficha y por edad- en el proyecto rejuvenecedor de los Rockets, por lo que, a pesar de su inmensa calidad, no sería descartable su salida este verano.

Indiana Pacers:

Un equipo joven, con un proyecto interesante, y con unos sueldos muy repartidos. Quien más cobra es Malcolm Brogdon, con 20.7 millones de dólares esta temporada. Domantas Sabonis roza los 20; Miles Turner supera los 18; y Caris LeVert, el jugador cuyo traspaso a Indiana esta temporada le salvó la vida, percibe unos 16 millones. Todos ellos con contrato hasta, como mínimo, el verano de 2023.

Los Angeles Clippers:

Quizá el gran aspirante al título tras Nets y Lakers, cuenta en su plantilla con uno de los contratos más altos de la competición, el de Paul George. El jugador exterior californiano percibirá 211 millones en cinco temporadas. De ellos, 35.5 corresponden a este curso.

Cantidad a la que se acerca mucho –sólo un millón menos- Kawhi Leonard (34.5 millones), de quien se especula que este verano rechace su opción de jugador y se convierta en agente libre sin restricciones, lo que le permitiría elegir destino (se habla especialmente de los Bulls) y dar un salto importante a su ya enorme nómina.

Los Angeles Lakers:

Llegamos al vigente campeón, y firme candidato a revalidar el anillo. Todo, gracias a dos supercontratos: por un lado, LeBron James, el mejor pagado de la plantilla (y sexto de la NBA) con 39.219.566 de dólares esta temporada. Ficha que subirá hasta los 44.5 millones para la 2022-2023.

El segundo, Anthony Davis, que firmó este año un contrato de 5 temporadas y 190 millones, de los que 32.7 corresponden al primer curso.

Memphis Grizzlies:

Los Grizzlies son en estos momentos uno de los equipos con las fichas más bajas de la competición, lo que sin duda les otorga un importante margen de mejora para el próximo verano, teniendo en cuenta además que este curso han logrado el pase a los playoff –eliminación a los Warriors en el playin incluida-.

Jonas Valanciunas es en estos momentos el mejor valorado económicamente, con unos ingresos de 15 millones de dólares. Ja Morant, su actual estrella, alcanzará en principio esa cifra en 2022, aunque en este curso ha ingresado poco más de 9 millones.

Miami Heat:

Jimmy Butler es, de largo, el jugador que más cobra de la plantilla con 34.379.100 de dólares. Cifra que sube hasta los 37.6 en el verano de 2022. Una cantidad nada exagerada para un jugador 5 veces All-Star, y que de su mano llevó a los Heat el año pasado hasta la final de la NBA.

Milwaukee Bucks:

No. Giannis Antetokounmpo no es el jugador que más cobra de los Bucks. Al menos no de momento. Ese honor le corresponde actualmente a Khris Middleton, que en esta campaña 20-21 percibirá un total de 33 millones de euros.

Eso sí, Anteto pasará a percibir la próxima temporada algo más de 39 millones, lo que, ahora sí, le situará como el mejor pagado de la plantilla (aunque la ficha de Middleton también seguirá subiendo). De hecho, Giannis firmó el pasado diciembre el que hasta la fecha será el mejor contrato de la historia NBA: 228 millones por 5 años. De la miseria a ser uno de los deportistas mejor pagados del planeta, como relata en su excepcional libro José Manuel Puertas.

Tras ellos se sitúa Jrue Holiday, con otro contrato nada desdeñable: 160 millones por cuatro años.

Minnesota Timberwolves:

Karl Anthony Towns, uno de los mejores jugadores interiores de la competición, es el mejor pagado de los Timberwolves, con un total de 29.5 millones de dólares este curso. Un contrato muy similar al que percibe actualmente D’Angelo Russell (28.6 millones). Sin embargo, la presencia de estas dos estrellas no ha provocado que los de Minnesota se acerquen siquiera a los playoff esta campaña, aunque de conseguir retenerlos (25 años ambos), más la irrupción de Anthony Edwards (nº 1 del pasado Draft, 9.7 millones actualmente) convierten al equipo en una de las más firmes apuestas de futuro del campeonato.

New York Knicks:

Los Knicks han vuelto este año a los playoff después de ocho temporadas, y lo han hecho con una de las plantillas más económicas de la competición. Tan solo Julius Randle, con 18.9 millones de dólares, supera la barrera de los 10 millones. Por fin una buena noticia para un equipo que, de la mano de Thibodeau, ha vuelto a recuperar la ilusión, y que este verano podría incorporar a otra estrella que se complemente con Randle para seguir creciendo.

New Orleans Pelicans:

Precisamente, uno de los nombres que más está sonando para reforzar a los Knicks de cara a la próxima temporada es el jugador de los Pelicans Brandon Ingram quien, con 27.285.000 de dólares, es actualmente el segundo mejor pagado de la plantilla. El primer lugar lo ocupa Steven Adams, con 27.5 millones, aunque su ficha se reduce drásticamente la temporada que viene (pasará a cobrar 17.5 millones).

En cualquier caso, en los Pelicans habrá que estar pendientes de Zion Williamson, llamado a ser una de las grandes estrellas de la NBA durante la próxima década, y que actualmente cobra sólo 10 millones de dólares.

Oklahoma City Thunder:

En uno de los equipos más jóvenes de la competición, es el veterano Al Horford quien más cobra, con 27.5 millones de dólares ingresados esta temporada. Ningún otro jugador rebasa la barrera de los 10 millones. Será interesante ver cómo evoluciona el proyecto en Oklahoma en los próximos años.

Orlando Magic:

Tercer peor conjunto de la presenta campaña (21 victorias), Otto Porter es el jugador con la ficha más alta de la plantilla, con 28.5 millones. Eso sí, el alero llegó en marzo –en una operación en la que los Magic se deshicieron de un plumazo de Nikola Vucevic, Evan Fournier y Aaron Gordon-, y ya ha terminado su contrato, con lo que dejará un importante margen salarial a la franquicia para llevar a cabo una auténtica revolución este verano. Otro equipo a seguir en el próximo mercado.

Tras él, Gary Harris, con contrato garantizado hasta 2022, es quien más cobra de la plantilla: 19.1 millones este curso.

Philadelphia 76ers:

Los Sixers han sido el mejor equipo de la Conferencia Este (49-23), y lo han sido sin duda gracias a su particular Big Three. Tobias Harris, el que más cobra de los tres, con 34.358.850 de dólares. Seguido de Ben Simmons, con 30.5 millones; y el camerunés Joel Embiid, con 29.5. Además, los tres tienen contratos largos que cumplir, y en los que su ficha se va incrementando curso a curso. Por tanto, se trata de un equipo de presente pero también de futuro.

Phoenix Suns:

Una de las grandes sorpresas positivas de la temporada, han regresado a playoff después de 11 años sin hacerlo, y lo han logrado terminando segundos clasificados de la Conferencia Oeste. Con un equipo joven y talentoso, el gran salto se ha dado gracias a la llegada de Chris Paul al equipo el verano pasado. Eso sí, a coste del sueldo más alto de la plantilla, con un montante total de 41.358.814. Una ficha que hace que el veterano base sea el segundo jugador mejor pagado de toda la NBA.

Devin Booker, llamado a ser una de las grandes estrellas de la competición en los próximos años, es quien le sucede en el escalafón. El escolta tiene un contrato de cinco años y 158 millones de dólares, de los que este año habrá percibido 29.5.

Portland Trail Blazers:

Damian Lillard es el jugador mejor valorado económicamente en Portland. Con algo más de 31.5 millones de dólares, el líder también deportivamente del equipo aventaja en sólo 2 millones al segundo mejor pagado, C.J.McCollum. Eso sí, a partir de la próxima temporada la distancia se ampliará, pues Lillard tendrá uno de los mejores contratos de toda la competición: 176 millones en 4 años. Unas cifras que en 2023 podrían convertirle en el mejor pagado de la NBA, con más de 45 millones.

Sacramento Kings:

Otro de los equipos con mayor disponibilidad salarial para el próximo curso. Buddy Hield es en este curso quien más gana, con 24.7 millones de dólares. Le sigue Harrison Barnes, con 22.2 millones de dólares. Ambos contratos bajan en más de dos millones el próximo curso. Y tras ellos ningún otro jugador supera la barrera de los 10 millones.

Eso sí, De’Aaron Fox iniciará un nuevo contrato que le llevará a ingresar 163 millones en cinco años (28 el año que viene).

San Antonio Spurs:

Otro de los equipos que se espera serán agitadores del mercado este verano. El jugador que más cobra, DeMar DeRozan, con 27.739.975 de dólares, termina contrato y pasará a ser agente libre. Lo mismo sucede con Rudy Gay (14.5 millones), y en marzo ya salió LaMarcus Aldridge, quien cobraba algo más de 16 millones.

Por tanto, y a la espera de los movimientos de mercado, quien más cobraría de cara a la próxima temporada son Dejounte Murray y Derrick White, ambos superando levemente los 15 millones.

Toronto Raptors:

Pascal Siakam, con 30.5 millones, es quien más cobra esta temporada en Toronto. Un contrato que seguirá creciendo hasta alcanzar casi los 38 millones en 2023. Una cifra, los 30.5 millones, en la que también ha estado este año Kyle Lowry; pero el veterano base termina contrato, y será seguro uno de los jugadores más cotizados el próximo verano.

Utah Jazz:

En los Jazz, mejor equipo de la competición durante la temporada regular (52-20) y que este año sueña con conquistar su primer título NBA, es Mike Conley el jugador que más cobra durante este año, con un total de 34.5 millones. Un Conley que en 2016, aún en los Memphis Grizzlies, se convertía en el primer jugador que sobrepasaba la barrera de los 150 millones de dólares en un contrato, tras firmar 152,6 millones de dólares garantizados por 5 temporadas. Este verano termina su contrato, y habrá que ver qué sucede con él.

Todo lo contrario ocurre con Rudy Gobert, quien hace unos meses firmaba una ampliación de contrato por el que recibirá 205 millones de dólares en cinco años. Es el mayor contrato jamás otorgado a un pívot, y le convertirán en el jugador europeo que más dinero gana. Ya la temporada próxima percibirá 35 millones, que se irán hasta los 46 en 2025.

Washington Wizards:

Russell Westbrook, cómo no, es el jugador que más cobra en los Wizards: 41.358.814 de dólares este curso, que pasarán a ser 44 el año que viene, y 47 dentro de dos temporadas. En estos momentos es el segundo jugador mejor pagado –empatado con Chris Paul- de toda la NBA.

Además, en los Wizards también está Bradley Beal, que con 99 millones de dólares en los tres años de contrato que le restan (29 de ellos esta temporada) suponen dos desembolsos muy importantes para un equipo que ha entrado llorando –playin mediante- a los playoff de este año.