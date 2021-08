Hace tres años Luka Doncic dejó el Real Madrid para deslumbrar en la NBA, pues ese es el tiempo que ha necesitado el joven esloveno para firmar el contrato más grande de la historia de la NBA en un jugador de 22 años. Esta histórica extensión con los Dallas Mavericks por 5 años y 207 millones de dólares entrará en vigor para la temporada 22-23.

Así, Doncic se convierte en el jugador mejor pagado de la historia de la franquicia: "Hoy es un sueño hecho realidad", afirmó a ESPN. "El baloncesto me ha dado mucho y me ha llevado a muchos lugares increíbles. Me siento honrado y emocionado de permanecer en Dallas como parte de los Mavericks y agradezco el apoyo de mis fanáticos", concluyó el base esloveno.

El salario del Luka irá aumentando cada año, el desglose de su sueldo anual queda así: 35,7 millones dólares en la temporada 22-23, 38,5 millones el segundo año, 41,4 millones el tercer año, 44,2 millones en su cuarta temporada (25-26) y finalmente ascenderá a 47,1 para su última campaña.

Con la friolera suma de 207 millones de dólares, Doncic se convierte en el quinto jugador de la historia de la NBA en firmar por encima de los 200 millones. Ante de él lo hicieron Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Russell Westbrook y Rudy Gobert. Es el contrato más alto que hayan pagado los Mavericks a un solo jugador.