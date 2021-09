LeBron James se sincera: "Rechacé dos ofertas para dar el salto al fútbol americano"

LeBron James se ha sincerado en el programa de la ESPN Monday Night Football, donde dialogó con dos leyendas del fútbol americano como son Peyton Manning y Eli Manning. James sorprendió a propios y extraños asegurando que durante el 'lockout' —la NBA paró su actividad por desavenencias entre los propietarios de las franquicias y el sindicato de jugadores— que se vivió en la mejor liga de baloncesto del mundo en el año 2011 recibió dos ofertas de franquicias de la NFL, Dallas Cowboys y Seattle Seahawks, para dar el salto al fútbol americano. LeBron las rechazó.

"Jerry Jones (el propietario de los Cowboys) me ofreció un contrato y también lo hizo Pete Carroll (entrenador de los Seahawks) durante la época del 'lockout'. Me puse a pensar en ello, aunque pesó más el lograr un buen contrato en la NBA. Lo que pasa es que no sabíamos cuándo íbamos a volver a jugar, así que reflexioné sobre las propuestas", ha contado LeBron, que incluso asegura que llegó a recibir camisetas de los dos equipos para intentar convencerle. "Todavía las guardo".

LeBron hubiera jugado en la NFL de 'tight-end': "Quería ser un especialista de la red-zone, como Gronk (Rob Gronkowski)". Todo se fue al traste definitivamente cuando propietarios y jugadores llegaron a un acuerdo para el nuevo convenio en diciembre de 2011. LeBron enterró la posibilidad de dar el salto al fútbol americano, siguió en los Heat y esa misma temporada consiguió su primer anillo.