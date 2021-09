El riguroso protocolo de la NBA contra los jugadores antivacunas

La dichosa pandemia del coronavirus causa estragos en muchos ámbitos de la vida. El deporte es uno de ellos. La NBA se vio obligada a suspender la liga regular hace dos temporadas y a jugar los Playoffs en la burbuja de Florida. La pasada temporada se vio reducido el número de partidos durante la regular y numerosos equipos sufrieron auténticas plagas de bajas por los positivos de COVID -19 entre sus jugadores.

Esta temporada, ya con la vacuna, la NBA se normaliza. Pabellones al 100% de aforo sin mascarilla obligatoria y se vuelven a jugar 82 partidos en liga regular. Ahora, la mejor liga de baloncesto del mundo lucha contra sus particulares antivacunas. Jugadores como Kyrie Irving, Bradley Beal o Andrew Wiggins que se han mostrado, públicamente, contrarios a las vacunas con teorías delirantes.

La NBA acaba de sacar un manual de protocolos sanitarios para la temporada que está a punto de comenzar. Un riguroso protocolo "antivacunas" que pretende reducir al mínimo las complicaciones sanitarias en la nueva temporada.

Los jugadores no vacunados van a tener que soportar numerosas restricciones, mientras los que sí se vacunaron, verán las restricciones reducidas al mínimo. Los jugadores vacunados y el personal del equipo tendrán que ser evaluados solo cuando sean sintomáticos, hayan tenido contacto cercano de alguien que dé positivo por COVID-19 o un miembro del personal médico del equipo o un médico de la Liga lo requiera.

A los jugadores que han decidido no vacunarse, sin embargo, se les hará una prueba de diagnóstico todos los días antes de participar en actividades organizadas por el equipo o interactuar con otros jugadores. No podrán comer y cenar en la misma habitación que sus compañeros vacunados.

Restricciones sociales para no vacunados

Además, tampoco se les permite ir a restaurantes, bares, clubes, lugares de entretenimiento o grandes reuniones en interiores, y solo pueden interectuar con personas que sean miembros de la familia o con un "número limitado de personas". Deberán cambiarse en taquillas separadas de los jugadores vacunados. Por último, tendrán que pasar una cuarentena de siete días si están en contacto con un positivo.

Medidas estrictas con las que la NBA intenta 'convencer' a aquellos jugadores que no se han vacunado para que reciban su dosis y minimizar así los riesgos de cara a la nueva temporada.

Abdul Jabbar, contundente

La NBA no exige a los jugadores que se vacunen contra el covid-19 para jugar. Sin embargo, los árbitros y otros miembros del personal que trabajan estrechamente con los jugadores están obligados a estar completamente vacunados.

Algunas ciudades como Nueva York y San Francisco exigen desde el mes de agosto que los jugadores de la NBA de sus equipos locales se vacunen y si no lo hacen, no se les permitirá disputar partidos oficiales. Esto podría significar que las estrellas de los equipos de la NBA que no estén vacunados, en esas ciudades no podrían jugar, a menos que estén exentos por razones médicas o religiosas.

Kareem Abdul-Jabbar, una auténtica leyenda de la NBA, fue contundente en una entrevista concedida a Rolling Stone: "Si los jugadores de la NBA no están vacunados, no deberían estar en el equipo. La NBA debería insistir en que todos los jugadores y el personal estén vacunados o retirarlos del equipo", dijo Abdul-Jabbar.

Jabbar explica su opinión: "No hay lugar en la NBA para jugadores que están dispuestos a arriesgar la salud y la vida de sus compañeros de equipo, del personal y de los aficionados simplemente porque no son capaces de comprender la gravedad de la situación o de hacer la investigación necesaria. No creo que se estén comportando como buenos compañeros de equipo o buenos ciudadanos. Esta es una guerra en la que estamos involucrados. Y las mascarillas y las vacunas...son las armas que utilizamos para luchar en esta guerra".